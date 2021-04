Košarkaši Los Angeles Clippersa noćas po hrvatskom vremenu upisali su petu uzastopnu pobjedu u utakmicama NBA lige nakon što su svladali u Staples Centeru Detroit Pistonse 131:124 za devetu uzastopnu domaću pobjedu.

Protiv omjerom najslabije momčadi Istočne konferencije istaknuo se hrvatski centar Clippersa Ivica Zubac, koji je susret započeo u petorci i za nešto više od 35 minuta provedenih na parketu ostvario učinak od 13 poena, 10 skokova, rekordnih 7 asistencija i jednu blokadu…

Dakle, tek tri asistencije nedostajale su mu do triple-double učinka. Zubac je za dvicu gađao 5-6, slobodna bacanja 3-6. Trenutno je na prosjeku od 8.6 poena, 7.2 skoka i 1.1 asistencija po susretu u tekućoj sezoni. Bila je ovo njegova 26 utakmica ove sezone u kojoj je postigao najmanje 10 poena i jedanaesti double-double učinak, što mu je najviše u jednoj sezoni u ovih 4 godine od kad je u NBA ligi…

Uz dva najbolja učinka u travnju, Zubac je ostvario i najbolji u karijeri u asistencijama u NBA ligi. Ostvario ih je sedam pa su mu nedostajale tek tri da bi susret završio s triple-doubleom.

“Nisam baš tip koji nešto ganja statistiku, triple-double učinak nije jednostavno za ostvariti, posebno kad je riječ o centru. No, ako se to dogodi, dogodi se”, istaknuo je Zubac nakon utakmice.

Rođeni Mostarac naglasio je i kako je Batumov košarkaši IQ suludo dobar. Inače, Nicholas Batum ubacio je 9 od svojih 14 poena u drugom poluvremenu.

“On olakšava utakmicu, igru svakom s kim igra. Primjer je svima nama, kako biti profesionalan i kako svaku noć biti spreman”, dodao je Zubac. Novopridošli vrhunski centar Demarcus Cousins niti u ovoj utakmici nije nastupio…

