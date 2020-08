Košarkaši Luka Dončić i Marcus Morris u jučerašnjem su okršaju u doigravanju između Dallas Mavericksa i Los Angeles Clippersa. Clippersi su na kraju prošli u polufinale Zapada, ali Dončić je ponovo stradao u gadnom duelu.

Morris je srušio Dončića na pod, a sjajni je Slovenac odmah ustao i htio ući u fizički sukob s igračem Clippersa. Srećom, bio je tu Dončićev suigrač i prijatelj Boban Marjanović koji je hrvačkim zahvatom spriječio da dođe do eskalacije sukoba. Snimku o kojoj danas bruji NBA svijet možete pogledati OVDJE.

[VIDEO] OGROMNI SRBIN JE HRVAČKIM ZAHVATOM SPRIJEČIO DONČIĆA DA UĐE U BORBU ŠAKAMA: Pogledajte video o kojem bruji NBA svijet

Drugi je to već put u seriji da Morris namjerno ozljeđuje Dončića. Prošli mu je put stao na ozlijeđeni gležanj, također namjerno. Slovenac je reagirao nakon utakmice.

“Zaista sam se nadao da u prvoj utakmici nije bilo namjerno, ali kad gledam faul iz ove utakmice, znate što mislim. Ne želim imati bilo kakvog posla s takvim igračem”, rekao je Dončić nakon utakmice.

Nije mu ni u ovoj utakmici van terena ostao dužan Morris. Na društvenim je mrežama objavio poruku za Slovenca u kojoj je napisao “Cry me a river”. U prijevodu, nazvao ga je plačljivkom.

Marcus Morris responded to Luka on our IG. pic.twitter.com/DZbA8anSB4

