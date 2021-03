Jedan od najboljih košarkaša svijeta, 22-godišnji Slovenac Luka Dončić, nastavio je postavljati rekorde i oduševljavati Ameriku, pokazujući da mu je samo nebo granica. U teksaškom derbiju noćas po hrvatskom vremenu njegovi Dallas Mavericksi u svojoj su dvorani svladali San Antonio Spurse 115:104, a Luka je ponovno odigrao veličanstveno. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u ovoj utakmici.

He is now tied with Bob Cousy for 11th on the all-time triple-doubles list. pic.twitter.com/XtJwAOsU8R

Luka Doncic (17 PTS, 10 REB, 10 AST) notches his 33rd career triple-double on NBA TV!

Postigao je ovog puta 22 poena uz 12 skokova i 12 asistencija te ostvario svoj 33. triple-double karijere, čime se izjednačio s Bobom Cousyjem na 11. mjestu vječne ljestvice. To mu je ujedno bio i 30. triple-double s barem 20 poena, po čemu je deseti. Trenutno je na prosjeku od 28.6 poena, 8.4 skoka i 9.0 asistencija po susretu. Nestvarne brojke za mladića kojem su tek 22. Ali, zasigurno jednog posebnog košarkaškog mladića…

This is also Dončić’s 33rd overall triple-double, which ties Bob Cousy for the 13th-most in NBA history. pic.twitter.com/jysF2NY25P

Luka Dončić has now recorded his 30th career 20-point triple-double, which ranks 10th in @NBA history.

Luka je ponovno pokazao svoju raznovrsnost. Pogledajte OVDJE kako je Dejountea Murraya poslao po ćevape, izbacivši ga iz igre i sebi otvorivši put za otvorenu tricu.

Fantastični Litvanac Kristaps Porzingis imao je 28 poena i 14 skokova, a Dallas Mavericks iskoristili su kasnu seriju da povuku i pobijede San Antonio Spurse.

Dallas je završio utakmicu serijom 17-4 protiv ekipe Spursa koja u postavi više neće imati sedmostrukog All-Star LaMarcusa Aldridgea. Prije utakmice trener Gregg Popovich najavio je da Aldridge (35) u svojoj šestoj sezoni u San Antoniju više neće biti s timom po dogovoru.

“Bio je sjajan suigrač”, rekao je Popovich, koji je dodao da je Aldridge zdrav…

with his 22-point performance tonight, luka doncic will now retire with more career points than kendrick perkins.

doncic has played 11,633 fewer minutes and 616 fewer games than perkins did during his career. pic.twitter.com/m4DoloOVn0

— Mavs Moneyball (@mavsmoneyball) March 11, 2021