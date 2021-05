Dva hrvatska košarkaša Bojan Bogdanović i Dario Šarić noćas po hrvatskom vremenu pružila su vrlo dobre predstave, dok je Ivica Zubac igrao samo 6 sekundi, ali je i dalje jedini košarkaš u momčadi Clippersa koji je nastupio u svim susretima u regularnom dijelu sezone. No, idemo redom…

Jordan Clarkson scored 33 points and made six 3-pointers and Bojan Bogdanovic added 18 to lead the Utah Jazz to a 121-99 victory over the Sacramento Kings on Sunday night. https://t.co/1zKQJdqRtv

LUDILO UOČI DOIGRAVANJA: Šarić vrlo dobar u velikoj pobjedi, Davis predvodio Lakerse, Randle stigao do trećeg triple-doublea u sezoni

The Utah Jazz are officially the 1 seed in the NBA. What a ride this season has been. I want to thank every player for getting us where we are today. Thank you Don. Rudy. Mike. Royce. Bojan. Niang. Jordan. Joe. Oni. Favors. Ersan. Trent. Elijah. Jarrell. Matt. Dok. Juwan. Thanks. pic.twitter.com/NFWeEnP9dP

For the first time in franchise history, the Utah Jazz own the best record in the NBA 🖤 #TakeNote pic.twitter.com/DCXzYH5JB3

Babo je u pobjedi svog Utah Jazza (52-20) nad Sacramentom 121:99 u Kaliforniji, za 30 minuta igre ubacio 18 poena uz 6 skokova i 4 dodavanja. Šut za dvicu imao je 5-15, za tricu 2-5, slobodna 6-6.

The top overall seed looks good on the Utah Jazz! #TakeNote pic.twitter.com/dToDiAJtqa

Trenutno je na prosjeku od 17.0 poena, 3.9 skokova i 1.9 asistencija po utakmici. Najviše u pobjedi Utah Jazza pokazao je kandidat za najboljeg 6 igrača NBA lige Jordan Clarkson sa 33 poena za 32 minute igre. Odlično ga je pratio Rudy Gobert s 13 poena uz 16 skokova. I dok se playmaker Mike Conley vratio prije dva dana u ekipu, najbolji igrač Jazza Donovan Mitchell bit će spreman za doigravanje.

“Prolazeći kroz ono što smo prošli prošle godine, naučio sam uživati ​​u svakom trenutku “, izjavio je Gobert i dodao:

“To ne znači da se ne pripremate za ono što dolazi. Samo uživajte u trenutku”, prenosi američki ESPN.

The Utah Jazz finishes the season with the No. 1 record in the NBA. 👀 pic.twitter.com/RCgG20OJLi

Utah pobijedio je u posljednja dva svoja ligaška okršaja, čime je nadmašio rivala iz zapadne konferencije Phoenix i regularni dio završio kao prva momčad Zapada i momčad s najboljim skorom u ligi. To je prvi put u povijesti franšize da su Jazzeri završili kao klub s najboljim skorom u ligi.

“Koliko i postignuće, za mene još više znači ova skupina momaka koju vodim”, izjavio je trener Quin Snyder i nastavio:

“Taj osjećaj koji vlada u momčadi, želim da svi oni, svi mi, uživamo u ovom trenutku, jer onda ćemo cijeniti više ovo postignuće ali i igrati bolej u doigravanju.

The Utah Jazz finished the season as the No. 1 seed for the 1st time since 1997-98, the year of their last Finals appearance.

Their .722 win pct is the 5th-highest in a single-season in franchise history & highest since 1998-99 pic.twitter.com/NUYVUSn6ng

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 17, 2021