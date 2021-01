LUDNICA U NBA LIGI: Lillard odigrao strašnu utakmicu; Dončić ponovno oduševio Ameriku; Svašta se događalo protekle noći

Damian Lillard napravio je šou u Sacramentu, Luka Dončić u Charlotteu

Zanimljivo je bilo protekle noći u NBA ligi. Portland Trail Blazersi su na gostovanju u Sacramentu kod domaćih Kingsa pobijedili rezultatom 132:126 za svoju četvrtu uzastopnu pobjedu, a fantastičnu utakmicu odigrao je All Star igrač Damian Lillard, koji je društvu iz glavnog grada Kalifornije ubacio season-high 40 poena uz 13 asistencija i tri ukradene lopte za 42 minute igre. Posljednjih 8 poena zabio je u završnici utakmice.

Lillard i Mccolum zajednički briljirali

Šut iz igre imao je 11-23, za tricu je gađao 6-15, slobodna bacanja 12-12. Uz njega, odličan je bio i Cj Mccolum sa 28 poena, 10 asistencija i 7 skokova za 43 minute igre.

Damian Lillard & CJ McCollum did some damage tonight vs. the Kings. 👀 The duo combined for 23 assists and only 1 turnover. 👏 pic.twitter.com/42MmOQ3sHO — theScore (@theScore) January 14, 2021

Njih dvoje su postali prvi Blazersovi igrači koji su imali najmanje 25 poena i 10 skokova u jednoj utakmici, još tamo od velikog Clydea Drexlera i Terryja Portera 1992.

Damian Lillard (40 PTS, 13 AST) and CJ McCollum (28 PTS, 10 AST) are the first @trailblazers duo with 25+ PTS and 10+ AST in a game since Clyde Drexler (34 PTS, 12 AST) and Terry Porter (25 PTS, 10 AST) on March 6, 1992. pic.twitter.com/IgSlxMFyx0 — NBA.com/Stats (@nbastats) January 14, 2021

Za spomenuti kako je bosanskohercegovačka zvijezda Jusuf Nurkić imala season best 18 poena i 13 skokova.

De’Aaron Fox za Sacramento je postigao 29 poena, šest asistencija i šest skokova. Buddy Hield pratio ga je sa 26, a izbor prvog kruga drafta Tyrese Haliburton dodao je 17 poena i devet asistencija. OVDJE pogledajte što se sve događalo u utakmici.

Zubac bez promašaja iz igre

Los Angeles Clippersi jutros su po hrvatskom vremenu svladali u Staples Centeru New Orleans Pelicanse sa 111:106, a hrvatski centar Ivica Zubac je, ušavši s klupe, za 22 minute igre 9 poena uz 7 skokova, 1 asistenciju i jednu izgubljenu loptu, ovog puta i bez blokade. Iz igre je za dvicu gađao savršenih 3-3, s linije slobodnih bacanja 3-4. Centar iz Čitluka ove sezone je, nakon 11 utakmica u kojima se nastupio, na prosjeku od 7.4 poena, 4.1 skoka i 0.9 asistencija po utakmici.

Jedan od najboljih košarkaša lige Kawhi Leonard bio je, uz Paula Georgea, najzaslužniji za slavlje Clippersa koji su sada na skoru 8-4. On je za 39 minuta ubacio 28 poena, 9 asistencija i 6 skokova. Iz igre za dvicu je šutirao ne baš dobrih 8-18, za tricu 2-4. Nominalno druga zvijezda momčadi Paul George za 38 minuta provedenih na parketu ostvarila je učinak od 27 poena, 6 asistencija i isto toliko skokova. Samo, za razliku od Leonarda, on je imao nešto malo bolji šut.

Za dvicu je gađao 8-16 (znači imao je samo dva promašaja manje u odnosu na Leonarda), za tricu 5-9, slobodna 6-7. Njih dvoje, kombinirano su postigli 55 poena.

Zion Williamson, Lonzo Ball i Eric Bledsoe nisu nastupili za Pelicanse

Pelicansima su nedostajali starteri Zion Williamson, Lonzo Ball i Eric Bledsoe. Kombinirano je to za momčad iz New Orleansa manje 46,1 poena i 15,6 skokova po utakmici.

Trener New Orleansa Stan Van Gundy kazao je da je Williamson isključen zbog neuvjerljivih rezultata ispitivanja. Odlični Nickeil Alexander–Walker predvodio je Pelicanse sa 37 poena i osam skokova. Bila je to najbolja predstava za ovog košarkaša u NBA ligi.

“Walker ih je stvarno držao u igri”, rekao je trener Clippersa Tyronn Lue i dodao:

“Zabijao je trice, polaganja i dodavao. Prilično je dobio i radio prije svega sve što je želio”, prenosi ugledni američki ESPN. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u dvoboju Clippersa i Pelicansa.

15 PTS in the 3rd Q for Nickeil Alexander-Walker, who is now 3 points from tying his career high of 29. 4th Q underway on ESPN pic.twitter.com/e75N44HU4j — NBA.com/Stats (@nbastats) January 14, 2021

Career – high Luke Dončića u blokadama

Čudesni slovenski košarkaši wunderkind Luka Dončić još je jednom oduševio čitavu Ameriku. Ovaj 21-godišnjak odveo je svoj Dallas do slavlja u Chicagu protiv domaćih Bullsa 104:93. On je za 35 minuta provedenih na parketu ostvario umalo triple-double učinak od 34 poena, 13 skokova, 9 asistencija i career – high 4 blokade. Ovom partijom postao je prvi košarkaš još tamo od 18. veljače 2010. godine i LeBrona Jamesa koji je ostvario slične brojke. Sjajni Litavac Kristaps Porzingis postigao je 16 poena u povratku nakon ozljede koljena.

Luka Doncic (34 PTS, 13 REB, 9 AST, 4 BLK tonight) is the first player to reach or exceed those thresholds since LeBron James (43 PTS, 13 REB, 15 AST, 4 BLK on Feb. 18, 2010). pic.twitter.com/2hdIPJawko — NBA.com/Stats (@nbastats) January 14, 2021

Vratio se Porzingis

Tim Hardaway Jr. dodao je 18 koševa za Maverickse. Terry Rozier imao je 18 koševa za vodstvo Charlotte, koja je šutirala 38%, a njihov niz od četiri pobjede je sad prekinut. Porzingis je igrao prvi put nakon što je u listopadu operirao koljeno. Latvijac je utjecao na igra na oba kraja svojom veličinom i kvalitetom. Amerikanci pišu kako su Dončić i Porzingis odigrali kombinirano, zajednički dobru utakmicu.