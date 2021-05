Hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović odigrao je najbolju utakmicu u NBA karijeri, a njegov Utah Jazz svladao je noćas na domaćem terenu Denver Nuggetse sa 127-120. Bogdanović je ubacio čak 48 koševa (šut 16-23, trice 8-11), a tome je pridodao 8 skokova i 2 asistencije.

UTAKMICA ŽIVOTA BOJANA BOGDANOVIĆA: Nevjerojatni Hrvat ubacio 48 poena i srušio rekord velikog Dražena Petrovića – čitava Amerika bruji o njemu

U posljednju četvrtinu Denver je ušao s minimalnim vodstvom (99-98), ali tada se iskazao Bogdanović, koji je u zadnjoj dionici upisao 11 koševa, pogodivši tri trice i dva slobodna bacanja za pobjedu Utaha. Uz odličnog Bogdanovića, dobre partije su pružili Jordan Clarkson sa 21 poenom i centar Rudy Gobert sa 14 koševa i 9 skokova. Utah i dalje igra bez ozlijeđenih članova prve petorke Mike Conleyja i Donovana Mitchella.

“Nevjerojatno. Nisam mislio da ću popraviti vlastiti rekord tako da je ovo za mene bila posebna noć. Suigrači su me stalno tražili, sve mi je ulazilo, a i navijači su bili sjajni”, rekao je potpuno Bogdanović nakon utakmice, dok su ga prthodno suigrači zalili vodom-

Hrvataki košarkaš postao je prvi igrač Utaha u povijesti koji je zabio 45 ili više poena uz najmanje osam postignutih trica.

Bojan Bogdanovic becomes the first player in @utahjazz franchise history to record 45+ PTS and 8+ threes in a game! #TakeNote pic.twitter.com/ieN8dW0XxX

Također, nitko od Karla Malonea 7. travnja 1998. nije zabio više poena za Utah u jednoj utakmici regularnog dijela sezone, a postao je rekorder franšize s osam postignutih trica.

Bojan Bogdanovic finished with a career-high 48 points, the most in a regular season game by a Jazz player since Karl Malone on April 7, 1998 against the Warriors.

Malone had 56 points.

Bogdanovic also made 8 3-pointers, tied for the most in a game in Jazz history. pic.twitter.com/q7GfPdPLXh

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 8, 2021