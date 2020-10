Grad Los Angeles slavi 17. naslov prvaka Lakersa

Los Angeles Lakersi novi su prvaci NBA lige. Oni su u noći s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu pod balonom u Orlandu, u šestoj utakmici finala, pobijedili Miami Heat rezultatom 106:93 i tako osvojili svoj ukupno 17. naslov prvaka u povijesti. Više o tome pročitajte – OVDJE.

LEBRON JAMES – ZA POVIJEST: Nikom ovo nikad u NBA-u nije uspjelo, pa niti velikom Michaelu Jordanu

Grad Los Angeles slavi trijumf, navijači su izašli na ulice i napravili šou, ne poštujući mjere donesene zbog pandemije koronavirusa.

Jedan je navijač skinuo se gol i sa zastavom Lakersa trčao po ulici…

A ovako je to izgledalo u svlačionici…