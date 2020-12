LEGENDARNI MAGIC JOHNSON OSTAO U ČUDU NAKON UTAKMICE DONČIĆA I DRUŠTVA: ‘Ovo nisam u životu vidio!’

Košarkaši Dallasa porazili su Los Angeles Clipperse sa 124:73, a prednost Mavericksa na poluvremenu je bila +50 (77-27), što je najveća razlika u prvom dijelu na NBA utakmicama od uvođenja ograničenja napada u sezoni 1954./55.

Za prvu ovosezonsku pobjedu Dallasa najzaslužniji je bio Slovenac Luka Dončić sa 24 koša, devet skokova i osam asistencija. Josh Richardson je ubacio 21 poen.

[VIDEO] SJAJNI DONČIĆ ZADAO CLIPPERSIMA NAJTEŽI PORAZ U POVIJESTI: Zubac učinkovit, ali utonuo u sivilo svoje momčadi

Naravno, ova je ogromna pobjeda Mavericksa izazvala brojne reakcije, a jednu od njih napisao je i slavni Magic Johnson na svoj Twitter.

“Nikad nisam vidio ništa slično u NBA ligi, a Clippersi još igraju doma!”, napisao je legendarni Magic.

I’ve never seen anything like that before in the NBA and the Clippers are at home!😳

