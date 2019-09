LEGENDARNI KOŠARKAŠKI IZBORNIK ZA NET.HR: ‘Neće biti tragedija ako ne odemo na SP, ali mene više brine jedna druga stvar…’

Proslavljeni bivši hrvatski košarkaš, trener i izbornik reprezentacije Petar Skansi za Net.hr komentirao je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo i nezavidnu situaciju u kojoj se našla najbolja hrvatska vrsta

U prvom kolu skupine D kvalifikacija izabranici Ivice Skelina iznenađujuće su izgubili od Nizozemske na gostovanju, da bi u drugom kolu bolja u KC Dražen Petrović bila Italija.

“Nije me to iznenadilo. Nema me što iznenaditi, to je bilo takvo stanje duha, raspoloženje u ovom periodu. To je tako, ako nema pozitivnog naboja – onda je teško odigrati bolje”, rekao je Skansi, izbornik legendarne generacije 1992. iz Barcelone koje je uzela srebro na Olimpijskim igrama.

U zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića, Hrvatsku sada očekuju susreti s Rumunjskom (danas u 18 sati) i Nizozemskom u ponedjeljak 26. veljače u 20 sati.

“Opet smo povjerovali starim igračima”

“Tradicionalno gledajući, to su protivnici nama nadohvat ruke, ali treba vidjeti jer je potpuno nova reprezentacija i činjenica je da smo nekako opet povjerovali starim i provjerenim igračima”, primijetio je Skansi. Izbornik Ivica Skelin je ponešto promijenio sastav u odnosu na prve dvije utakmice kvalifikacija. Tu su sada Fran Pilepić, Hrvoje Perić, mladi Karlo Uljarević, Luka Žorić, a pred svojom zadarskom publikom igrat će i iskusni Marko Popović. Skansi je otkrio kako ga u reprezentaciji više brine jedan drugi problem.

“Ne primjećujem neku dosljednu politiku, najprije odemo na pomlađivanje pa se predomislimo – prestrašimo, a sada imamo igrače koji dobro igraju u svojim klubovima, imamo i mladih perspektivnih, ali za nešto se treba odlučiti. Ne treba ni mlade ni stare – nego najbolje i najperspektivnije”, zaključio je.

Hrvatska je u kvalifikacijama oslabljena zbog neigranja najboljih NBA košarkaša, a nema ni Krunoslava Simona kojeg Anadolu Efes ne pušta. U posljednjem “prozoru” moći će igrati i Bojan Bogdanović, Dario Šarić, Mario Hezonja, Dragan Bender, Ante Žižić jer se utakmice igraju krajem lipnja i početkom srpnja.

“Nije čudno da ljudi gube interes za to”

“Ništa novo neću otkriti što se tiče formata kvalifikacija. Tri su moćna pola u košarci – NBA koji je najmoćniji i najbogatiji pa ULEB koji nosi europsku kvalitetu pa onda FIBA koja je praktično bez moći jer nema novaca. Oni se nadmudruju, FIBA ima pravo izmišljati natjecanja koliko si god hoće, ali dok ovi drugi imaju pravo reći ne, što joj sada i govore, jer im nezgodan period pa im ne žele prepustiti igrače – ovako će biti. Ta trodioba moći u košarci samo još šteti i cijelom pokretu, tako da nije čudno da ljudi gube interes za to”, primijetio je Skansi.

Iako su iz vrha HKS-a naglasili nekoliko puta kako je odlazak u Kinu 2019. godine prioritet jer bi u slučaju neuspjeha, propustili ne samo SP, već i Olimpijske igre 2020. godine, legendarni trener ne vidi tragediju u mogućem posrtaju. Smatra da su problemi hrvatske košarke drugačije prirode.

Nije tragedija ako se ne plasiramo

“Za uništiti igračku potreban je jedan trenutak, a za izgraditi trebaju godine. Čak i ako se ne plasiramo na SP, imati ćemo četiri godine za ozbiljni rad koji je potreban da bi se nešto izgradilo. Ne mislim da je tragedija ako se ne plasiramo, jer ako ćemo i učestvovati, a ponavljati iste greške – to ništa neće pomoći”, zaključio je Skansi.

Podsjetimo, prolazak u drugi krug kvalifikacija izborit će tri prvoplasirane reprezentacije iz skupine.

Momčadi će u drugoj fazi biti podijeljene u šest grupa, četiri skupine iz Europe, a ostale dvije s drugih kontinenata. Bodovi iz prve faze se prenose u sljedeću, a tada se još igra i šest utakmica s novim protivnicima. Skupina D, u kojoj je Hrvatska, križat će se sa skupinom C u kojoj su Poljska, Kosovo, Litva i Mađarska. Po tri najbolje reprezentacije iz svake skupine drugog kruga, ukupno njih 12, izborit će nastup na SP-u 2019. u Kini, koje će biti održano od 31. kolovoza do 15. rujna.