Baš se ne vole Isiah Thomas i Michael Jordan. Znali smo to i prije, ali otkad je izašao dokumentarac The Last Dance mogli smo vidjeti tu neskrivenu nesnošljivost dvojice košarkaša koji su obilježili čitavu jednu eru NBA košarke.

Njihovo rivalstvo iz igračkih dana nastavilo se i u “penziji“. Thomas je jučer objavio na sva zvona kako je za njega najbolji košarkaš svih vremena – LeBron James. Evo što je napisao na svoj Twitter.

„Najbolji i najkompletniji igrač kojeg sam vidio u životu je Kralj James, i to na terenu i izvan njega. On prolazi ‘test oka’ i brojke potvrđuju sve što sam vidio u svakoj statističkoj kategoriji. On je najbolji svih vremena i neka se to zna!“

The best and most “complete” player I have seen in my lifetime is @KingJames on and off the floor. He passed the eye test and the numbers confirm what my eyes have seen in every statistical category. #Goat let it be known! pic.twitter.com/wb2iuLoQ4M

— Isiah Thomas (@IsiahThomas) October 8, 2020