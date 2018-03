LEGENDA OTVORENO IZRAZILA SVOJE MIŠLJENJE: ‘Majko moja mila, kakvi su sve smiješni likovi dobivali košarku u ruke’

“Koliko vidim vizije nema, svi nešto pričaju, bolje kazati lupetaju bez imalo smisla, rekao bih radije da su to budalaštine”, bez dlake na jeziku rekao je Giergia

Hrvatska košarka spala je na najniže grane, a to je potvrdio nedavni poraz od slabašne Rumunjske pred domaćim navijačima. Da su stvari alarmante te da su hitno potrebne promjene tvrdi i legenda košarke u Hrvata, Giuseppe Pino Giergia.

“Prije nego li uopće napravimo osvrt na protekle dane, ali i ono što nas očekuje, valja otvoreno kazati kako naše muke nisu od jučer, jer one traju punih 25 godina. Zašto? Oni koji su odabirali, od tog vremena pa sve do danas radili su to apsolutno bez ikakvih kriterija. Kakvi su sve smiješni likovi dobivali košarku u ruku, majko moja mila”, otvoreno je u razgovoru Sportske Novosti počeo Giergia pa nastavio:





‘Košarka je postala naš najgori sport’

“Za mene je Ivica Skelin dobar dečko, međutim, volio bih znati na temelju kojih parametara je dobio izborničku palicu. Je li to po prijateljskoj osnovi ili rodijačkoj, ne znam ni sam više kojoj. Bitno je kazati kako se kod nas ne poštuje znanje, ne samo u košarci koja je od bisera postala naš najgori sport. Ozbiljno se zaglibilo, ponovit ću to, ima četvrt stoljeća, otkako su uvjetno rečeno košarkaški umovi vedrili i oblačili. Danas se čovjek srami reći da se bavio ili misli baviti košarkom, meni crvenilo ide na lice kad gledam utakmice reprezentacije Hrvatske. Unakazili su je skroz, do te mjere da znam prebaciti na drugi program. Istodobno me čudi zašto se više svi skupa čude, ako se dobro zna da smo od postolja odavno miljama daleko.”

Smatra da postoji samo jedan način kojim se može vratiti na pobjedničke staze:

“To su novi mladi ljudi koji uz sebe trebaju imati vrsne mentore kojima će bi bio povjeren nadzor nad programom koji pod hitno treba napraviti. Jer koliko vidim vizije nema, svi nešto pričaju, bolje kazati lupetaju bez imalo smisla, rekao bih radije da su to budalaštine. Dok se u tančine ne bude znalo tko što radi i da u našim klubovima odakle sve polazi ne bude nepotizma i sličnih oblika uhljebljenja, nema sreće. Mora se, ponavljam, napraviti kvalitetan i smislen program.”