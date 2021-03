LeBronovu momčad predvodio je Giannis Antetokounmpo koji je zabio 35 poena te nije promašio nijedan šut iz igre (16/16). Odličan je bio i Steph Curry koji je zabio 28 poena te Damian Lillard koji je zabio 32

Team LeBron slavio je sinoć u NBA All-Star utakmici protiv Team Duranta 170:150. Nikad ovaj All-Star spektakl nije bio čudniji jer su se sva natjecanja održala u jednoj noći, a sama utakmica bila je, po običaju, dosta opuštena.

Igralo se bez navijača i igrači su imalo pojedinačno različite motive za natjecanje u utakmici koja je rezultatski nebitna i postoji zbog navijača kojih ove godine nije bilo u dvorani. Sam kapetan pobjedničke momčadi LeBron James rekao je još prije mjesec dana da je po njemu All-Star nepotreban ove godine, no, ipak je čelništvo NBA lige odlučilo da je bolje strpati sve događaje u jednu večer.

LeBronovu momčad predvodio je Giannis Antetokounmpo koji je zabio 35 poena te nije promašio nijedan šut iz igre (16/16), a kasnije je nagrađen i All-Star MVP nagradom. Odličan je bio i Steph Curry koji je zabio 28 poena te Damian Lillard koji je zabio 32. Sam LeBron nije dugo bio u igri, nepunih 13 minuta, a zabio je pritom samo četiri poena. Nikola Jokić je za nešto više od 19 minuta na terenu zabio tek 6 poena, dok je Luka Dončić zabio samo osam poena za 31 minutu. U Durantovoj momčadi strijelce je predvodio Bradley Beal s 26 poena.

Sažetak All-Star utakmice možete pogledati OVDJE.

All-Star GM LeBron is still undefeated 🔥#NBAAllStar teams drafted by LeBron are now undefeated at 4-0 after beating Team Durant. pic.twitter.com/VSdexQfVPu — SportsCenter (@SportsCenter) March 8, 2021

POGLEDAJTE NATJECANJE U ZAKUCAVANJIMA: Slavila zvijezda Portlanda, legendarni Magic duboko razočaran; ‘Da budem iskren…’

Curry najbolji u tricama, Simons u zakucavanjima

Prije same utakmice i na poluvremenu održana su i natjecanja u zakucavanjima, tricama i vještinama.

Najbolji u zakucavanjima bio je 21-godišnji član Portland Trail Blazersa Anfernee Simons koji je u finalu nadmašio novaka New York Knicksa Obija Toppina. Sažetak natjecanja u zakucavanjima pogledajte OVDJE.

Finale natjecanja u tricama bilo je vrlo zanimljivo, branič Utah Jazza Mike Conley postavio je letvicu vrlo visoko sa 27 bodova prije no što je na teren stupio Stephen Curry. Branič Golden State Warriorsa je stigao do 23 boda uoči posljednjih pet lopti koje je imao na raspolaganju, pogodio je tri od prve četiri i stigao do 26 te mu je za kraj ostala šarena lopta koja vrijedi dva boda. Pogodio je i stigao do 28 i pobjede. Sažetak natjecanja u tricama pogledajte OVDJE.

U natjecanju u vještinama pobijedio je Litvanac Domantas Sabonis iz Indiana Pacersa, on je lani završio kao drugi u ovom natjecanju, no ove je godine otišao korak dalje u finalu svladavši crnogorskog centra iz Orlando Magica Nikolu Vučevića. Sažetak pogledajte OVDJE.