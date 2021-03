LeBron James ima pravo na još jednu rundu u ovom hladnom ratu za prevlast u košarkaškom svijetu u kojem, je, realno, pobjednik već određen. Da LeBron ima bolji skor u NBA finalima, onda bismo možda pričali o nekoj poštenoj borbi

U svojoj je posljednjoj NBA utakmici LeBron James morao ranije van. Kralj je ozlijedio gležanj dok se pokušavao izboriti za jednu “ničiju” loptu, a na licu mu se mogla vidjeti kombinacija ljutnje i fizičke boli. Pri izlasku s terena odvalio je i svom snagom nedužnu stolicu, što je netipičan izljev frustracije za najdominantnijeg košarkaša svijeta u posljednjih 15-ak godina.

Jamesova frustracija proizašla je iz motiva koji ga prati već jako dugo i koji je pred kraj njegove karijere postao vidljiviji nego ikad, a to je – dostići veličinu Michaela Jordana.

Iako je osvojio “samo” četiri nagrade MVP u svojih 18 godina u NBA ligi, nije bilo sumnje tko je bio najbolji igrač lige dosad u 21. stoljeću. Ali, kako je rekao LeBronov suigrač Kyle Kuzma, MVP je pomalo politička nagrada i mora se poklopiti više stvari da ju dobiješ, a najčešće to znači biti najbolji igrač najbolje momčadi u regularnoj sezoni.

I dok je Jordan bio alfa i omega najboljih Bullsa u povijesti, LeBron je u drugom dijelu svoje karijere odustao od “tegljenja” loše momčadi i odlučio da će više šansi imati ako postane član neke “supermomčadi”. Donio je naslov prvaka naposljetku i u svoj Cleveland, no samo da bi otišao dalje u Lakerse i tamo postao dio povijesti te velike NBA momčadi.

Zvijezde crtića

Po inerciji su Jamesa nakon osvajanja naslova prvaka s Lakersima počeli proglašavati najboljim košarkašem svih vremena. Da se razumijemo, mora netko i to početi pričati kad je iza čovjeka tako dobra karijera, no ti su sudovi, što od stručnjaka, što od pojedinih igrača, doneseni u afektu i pod dojmom njegovih sjajnih predstava.

Istina je da LeBron vjerojatno nikad neće doseći Jordanovu veličinu na parketu pa je počeo, u posljednje vrijeme sve intenzivnije, tražiti načine da ga porazi izvan njega. Jordan je prije godinu dana sudjelovao u snimanju dokumentarca The Last Dance, u kojem je, između ostalog, pokazao svima koji su možda zaboravili tko je pravi “ćaća” košarke i bio je to jedan od okidača ovog hladnog rata.

LeBron je u svom građenju imidža udario na mjesto koje je izvan terena uvijek bilo Jordanova slabost, a to je društvena odgovornost. LeBron je aktivist, zalaže se za jednakost, pogotovo kad je riječ o rasnoj diskriminaciji. Jordanu su često zamjerali onu njegovu notornu izjavu da “i republikanci kupuju tenisice” u kojoj nije htio dati otvorenu podršku afroameričkom kandidatu na jednim izborima. Jordan je jednostavno smatrao da je on “sportaš, a ne aktivist”.

Četiri stvarna igrača u povijesti igrala su i sa Jamesom i sa Jordanom, oni su: Scott Williams, Larry Hughes, Jerry Stackhouse i Brendan Haywood. Oni nestvarni su, između ostalih: Zekoslav Mrkva, Patak Dodo, Marvin Marsovac, mačak Silvestar, tvor Pepe i Taz – tasmanijsko čudovište. Pogodili ste, LeBron je snimio drugi nastavak kultnog Space Jama o kojem se još uvijek malo zna, no jasno je da je i tu pokušao uskočiti u Jordanove tenisice. Jedini problem je što su u Jordanovo vrijeme mladi “kužili” Looney Tunes, a sad će ista ta publika, očito, gledati i novi Space Jam, samo s LeBronom u novoj ulozi.

Posljednji trik

Posljednji LeBronov trik je najava preuzimanja košarkaškog kluba kad se umirovi.

“Moj cilj je posjedovati NBA momčad. Moram toliko toga dati igri. Znam što je potrebno za pobjedu na ovoj razini, imam talent i znam voditi posao. To je moj cilj. Cilj mi je posjedovanje NBA franšize, a znate da će to biti prije nego kasnije”, izjavio je LeBron.

A koji košarkaš je postao prvi u povijesti koji je preuzeo vođenje NBA momčadi nakon mirovine? Michael Jordan. Dobra vijest za LeBrona je da Jordan nema baš neki učinak kao vlasnik Charlotte Hornetsa, no moglo bi se i to uskoro promijeniti ako LaMelo Ball stasa u igrača kakav bi trebao postati.

LeBron tako ima pravo na još jednu rundu u ovom hladnom ratu za prevlast u košarkaškom svijetu u kojem, je, realno, pobjednik već određen. Da LeBron ima bolji skor u NBA finalima, onda bismo možda pričali o nekoj poštenoj borbi.