LEBRON RASTUŽIO CURRYJA: James odveo Lakerse u play-off dalekometnom tricom, tamo ga čeka obračun s Hrvatom

Kod Spursa, za koje nije igrao Luka Šamanić

Aktualni NBA prvaci Los Angeles Lakersi osigurali su plasman u doigravanje NBA lige nakon što su u razigravanju pobijedili Golden State Warriorse sa 103-100.

Lakersi su tako zauzeli sedmo mjesto na Zapadu i u prvom krugu play-offa igrat će protiv Šarićevih Phoenix Sunsa.

Golden State će imati još jednu priliku dohvatiti doigravanje. U borbi za osmo mjesto na Zapadu igrat će protiv Memphis Grizzliesa koji su pobijedili San Antonio Spurse sa 100-96. Bio je to sudar momčadi koje su u osnovnom dijelu sezone osvojile deveto i deseto mjesto u Zapadnoj konferenciji. Momčad koja zauzme poziciju osmog nositelja u prvom krugu doigravanja čeka Utah Jazz Bojana Bogdanovića, ekipa koja je imala najbolji učinak NBA sezone.

Warriorsi su bolje ušli u susret i nakon prve četvrtine vodili su šest razlike (28-22). Do poluvremena njihova je prednost narasla na + 13 (55-42). No uslijedio je povratak Lakersa. Prvak je dobio treću dionicu sa 35-24, a posljednju sa 26-21 za konačnijh 103-100.

Sjajni LeBron James je imao problema s gležnjem, a u posljednjoj četvrtini je dobio i prst u oko, no ništa ga nije moglo zaustaviti. Na kraju je presudila njegova trica 58 sekundi prije kraja.

LEBRON JAMES' WINNER ON A LOOP! pic.twitter.com/jxhzjV95pR — NBA (@NBA) May 20, 2021

Velika pobjeda

“Bilo je bolno, ali ostvarili smo veliku pobjedu. Nakon prsta u oko vidio sam tri obruča, pa sam gađao onaj u sredini,” kazao je James koji je utakmicu završio sa “triple-doubleom”, 22 koša, 11 skokova i 10 asistencija.

“Dokazao je zašto je najbolji igrač na svijetu,” rekao je trener Lakersa Frank Vogel. Anthony Davis je dodao 25 koševa i 12 skokova, a Alex Caruso 14 koševa.

Kod Warriorsa najbolji je bio Stephen Curry sa 37 koševa i sedam skokova, no to nije bilo dovoljno za slavlje. Andrew Wiggins je dodao 21 koš.

Golden State će u borbi za zadnje mjesto koje vodi u doigravanje na Zapadu igrati protiv Memphisa koji je porazio San Antonio Spurse sa 100-96.

‘Do or die’

Grizzliesi su fantastično otvorili susret i već nakon prve četvrtine vodili su sa 19 koševa razlike (38-19). Memphis je na početku zadnje dionicu imao +10, no potom je umalo sve prosuo. Momčad iz Teksasa je veliki minus pretvorila u vodstvo 80-79. No, Memphis je u nastavku zaigrao čvršće i minutu i pol prije kraja je stigao do osam razlike i potom izborio tijesnu pobjedu.

“Pred nama je još jedan, iznimno važan korak. Bit će to “do or die” utakmica,” kazao je Jonas Valnciunas, junak domaće pobjede sa 23 koša i 23 skoka. Dillon Brooks je dodao 24, a Ja Morant je 20 koševa.

Kod Spursa, za koje nije igrao Luka Šamanić, po 20 koševa su zabili DeMar DeRozan i Rudy Gay.