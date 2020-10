‘To me izjeda dan danas’

Los Angeles Lakersi jutros su po hrvatskom vremenu razbili Miami Heat u Orlandu 116:98 i poveli u finalu NBA lige s 1:0. LeBron James i centar Anthony Davis dominirali su u dvoboju i svoju momčad odvukli prema iznenađujuće laganoj pobjedi. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

LAKERS WIN: #AnthonyDavis scored 34 in his NBA finals debut and #LeBronJames added 25 in the Game 1 win over the Miami Heat https://t.co/NHPc6Si9zC pic.twitter.com/qF2qfu9HbH — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 1, 2020

Davis: ‘Izašao sam na teren i težio tome da mi bude ugodno u igri’

“Izašao sam na teren i težio tome da mi bude ugodno u igri, znajući da je ovo trenutak koji sam čekao čitavu karijeru”, rekao je Davis za ESPN nakon utakmice, sugerirajući da su se njegovi živci u prvoj utakmici u finalu u karijeri bili na odmoru…

PERVERZNI POTEZ LEBRONA JAMESA: Pogledajte kakvu je utakmicu odigrao i zašto ga zovu Kralj

“Ovdje sam, pa maksimizirajte priliku, jer se to ne događa prečesto”, dodao je Davis, prenosi njegove riječi Yahoo NBA.

The Lakers won Game 1 and the Heat's injuries are piling up. https://t.co/LtBqopbzer — The Ringer (@ringer) October 1, 2020

Miami je u prvom poluvremenu izgubio Gorana Dragića (stopalo), a tijekom treće četvrtine i centra Bama Adebaya (rame). Nijedan se nije vratio na parket.

Njihov status za drugu utakmicu koja je na rasporedu u noći s petka na subotu po hrvatskom vremenu nije siguran, odnosno ne zna se hoće li igrati. Jimmy Butler također je iskrivio gležanj kasno u drugoj četvrtini, ali započeo je drugo poluvrijeme. Bila je to loša noć za underdoga u ovom finalu NBA lige.

Loša zonska obrana Miamija

Inače, zonska obrana Miamija, koja je bila toliko učinkovita protiv Boston Celticsa u finalu Istočne konferencije, bila je katastrofalna protiv Lakersa. Kad se zona proširila, Davis je zavladao reketom, a kad se ona u potpunosti srušila, Los Angeles je natjerao Heat da plati cijenu šutevima izvana.

“Puno smo bolji nego što smo pokazali večeras”, rekao je trener Heata Erik Spoelsta, stavljajući hrabro lice u najružniju izvedbu doigravanja svoje momčadi.

“Svaka čast Lakersima, a mi ćemo se orijentirati na drugu utakmicu”, dodao je strateg Miamija koji je vodio LeBrona Jamesa 4 godine u Heatu.

James: ‘Dallas nas je u toj utakmici razbio i kreirao sjajan povratak’

LeBron James je nakon dvoboja priznao da ga još uvijek muči druga utakmica finala 2011. godine kad je igrao za Miami protiv Dallasa, kad su ispustili vodstvo.

“To je izjeda cijelog dan danas. Dallas nas je u toj utakmici razbio i kreirao sjajan povratak. Imam iskustva igranja finala pa znam kako treba reagirati. Ne želim si više dopuštati neke stvari i zato sam danas tamo gdje jesam”, rekao je James.

Lakers’ LeBron James said he was focused on closing out Finals Game 1 vs. Heat because of memories of blown lead from 2011 Finals Game 2 vs. Mavericks: “That s—- burns me to this day.” pic.twitter.com/5SNQalV78c — Ben Golliver (@BenGolliver) October 1, 2020