LEBRON POLUDIO NAKON ŠARIĆEVOG POTEZA: Najbolji košarkaš svijeta očitao lekciju hrvatskom igraču

Philadelphia je prekinula Clevelandov niz od 11 pobjeda

Kampanja kojom Philadelphia pokušava u svoje redove dovesti vjerojatno najveću zvijezdu NBA lige dobila je novo poglavlje. Ondje gdje je to najbitnije, na samom parketu, košarkaši Philadelphia 76ersa svladali su Cleveland Cavalierse 108-97 dajući usput LeBronu Jamesu uvid u ono što bi mogao dobiti prelaskom u redove 76ersa.

Nedaleko od Clevelanda na jednom frekventnoj prometnici viđena su tri velika plakata kojima se Jamesa pokušava nagovoriti da preseli u mladu i darovitu momčad Philadelphije, a i najbolji igrač 76ersa Joel Embiid putem Twittera radi na istom zadatku.



Ondje gdje se broji

Sve to na stranu,76ersi su na gostovanju u Clevelandu sad i pokazali što mogu. U utakmici u kojoj niti u jednom trenutku nisu bili u rezultatskom minusu svladali su favoriziranog domaćina i usput prekinulil njegov niz od jedanaest uzastopnih pobjeda. Inače, došlo je do gužve na samom kraju utakmice nakon što je Dario Šarić zakucao u samoj završnici. Budući da nepisano pravilo NBA lige kazuje da je to nepotrebno jer je utakmica riješena, da se statistika ne puni na takav način i da se protivnik ne sramoti, hrvatski košarkaš dobio je loptu u leđa od Jordana Clarksona potom i verbalni napad od LeBrona.

“Iznenadila me reakcija. Mi smo NBA igrači i ljutiti se na mene zbog nečeg ovakvog… Meni je to čudno, ali ispričavam se klubu, njima i navijačima”, kazao je Šarić koji je odigrao dobru utakmicu sa 16 poena i devet skokova, šest manje od najboljeg strijelca momčadi J.J. Redicka.

James je za Cavse ubacio 30, a imao i devet skokova i osam asistencija.

Na gostovanju su slavili i Los Angeles Lakersi i to kod Miami Heata, a bilo je 131-113. Nastupio je za pobjedničku momčad Ivica Zubac i za 17 minuta ubacio šest poena uz tri skoka i četiri asistencije.

NBA liga, rezultati:

Miami Heat – LA Lakers 113-131

Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 97-108

Sacramento Kings – Brooklyn Nets 116-111 (produžetak)

Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves 108-99