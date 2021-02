James nije jedini koji se ne slaže s idejom i All Star utakmici. Njegovo mišljenje dijeli igrač Sacramento Kingsa De’Aaron Fox

Zvijezda Los Angeles Lakersa LeBron James nije skrivao nezadovoljstvo osvrćući se na planove NBA-a da u ožujku održi utakmicu All-Stara u Atlanti.

“Ove godine imam nula energije i nula uzbuđenja zbog All-Star utakmice”, rekao je James nakon pobjede Los Angeles Lakersa nad Denver Nuggetsima u četvrtak 114:93. “Ni sam ne razumijem zašto imamo All-Star utakmicu.”

“Za mene i moje suigrače bila je kratka međusezona sa samo 71 danom, a onda smo ušli u ovu sezonu, rečeno nam je da nemamo All-Star utakmicu i trebali smo imati lijepu malu pauzu. Pet dana od 5. do 10. ožujka, prilika za mene da se nekako kalibriram za drugu polovicu sezone, kao i moji suigrači,. Onda nam ovako ubace All-Star utakmicu i to kao da su nas ošamarili”, rekao je 36-godišnji James.

“Također se još uvijek borimo s pandemijom”, dodao je. “Još uvijek imamo posla sa svime što se događalo i odvest ćemo cijelu ligu u jedan otvoren grad? Očito, pandemija u ovom trenutku nema apsolutno nikakve veze s tim vikendom.”

“Očito, vidite da nisam baš sretan zbog toga, ali to je van moje moći. Bit ću tamo ako me odaberu. Ali bit ću tamo fizički, ali ne i mentalno.”

Ima još nezadovoljnih

James nije jedini koji se ne slaže s idejom i All Star utakmici. Njegovo mišljenje dijeli igrač Sacramento Kingsa De’Aaron Fox.

“Ako ću biti brutalno iskren, mislim da je to glupo”, rekao je Fox u srijedu nakon pobjede Kingsa nad Boston Celticsima. “Ako moramo nositi maske i sve ovo raditi za redovnu utakmicu, koja je onda svrha vraćanja All-Star igre? Ali očito, novac je taj koji pokreće svijet. Nisam stvarno zabrinut zbog toga. Ako me budu izabrali, neka tako bude. ”

All Star utakmica, prvotno zakazana za ovaj mjesec u Indianapolisu, otkazana je u studenom zbog pandemije koronavirusa. No, prema napisima nekih medija, ipak će se igrati i to 7. ožujka nakon što su liga i sindikat igrača u četvrtak postigli okvirni dogovor.

U All-Star glasanju koje je objavljeno u četvrtak, zvijezda Brooklyn Netsa Kevin Durant predvodi sve igrače s 2.302.705 glasova, a James slijedi na 2.288.676.