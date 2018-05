LeBRON JAMES POLUDIO NAKON JEDNOG PITANJA: ‘To je najgluplje takvo s*anje koje sam ikad čuo, može me poljubiti u gu*icu’

LeBron James nije se libio prokomentirati jedan statistički podatak

Ponajbolji košarkaš današnjice i jedan od najboljih svih vremena LeBron James nije najbolje prihvatio konstataciju da je prema mjerenju brzine najsporiji (5,95 km/h) igrač konferencijskog finala u kojem njegovi Cleveland Cavaliersi igraju protiv Boston Celticsa. Također, od svih igrača koji su ostali u borbi za prsten NBA lige, od Jamesa je sporiji tek centar branitelja naslova Golden State Warriorsa Zaza Pačulija (5,78 km/h).

“To je najgluplje s*anje koje sam ikad čuo. To s*anje za praćenje me može poljubiti u gu*icu. Najsporiji. Dajte se gonite”, kazao je James nakon što je u utakmici protiv Bostona odveo momčad do 111-102 pobjede uz 44 postignuta poena.

‘Mjerite to s*anje’

“Recite im da počnu pratiti koliko sam umoran nakon utakmice, pratite to s*anje. Nema umornijeg od mene u cijeloj NBA ligi”, jasna je bila poruka vođe Cavsa koji je otkako je počelo doigravanje već šest puta prebacio granicu od 40 postignutih koševa.

U seriji protiv Celticsa LeBron James je na prosjecima od 32 poena, 6,8 skokova i devet asistencija po ogledu.