LEBRON I DAVIS VRATILI SE NA PARKET: No, jedna glupost beka Knicksa jače je odjeknula; O je*ote, što je sad ovo bilo?’

U NBA se nastavljaju pripremne utakmice, a sinoć su se na parkete vratili i LeBron James i Anthony Davis koji su sa LA Lakersima svladali Phoenix Sunse 112:107.

Trener Lakersa je prve dvije pripremne utakmice protiv Clippersa 11. i 13. prosinca odmara svoje dvije najveće zvijezde.

James je sinoć na terenu proveo 11 minuta i zabio 11 koševa uz dva skoka i dvije asistencije, dok je Davis odigrao 18 minuta i zabio deset koševa. Najbolji strijelac aktualnih prvaka bio je Kyle Kuzma sa 23 koša, dok je Talen Horton Tucker dodao 18.

LeBron James and Anthony Davis drive the @Lakers to a halftime lead!

LBJ: 11 PTS AD: 10 PTS, 4 REB #NBAPreseason pic.twitter.com/t82ycpUuG0

— Deep Hoops Official (@deep_hoops) December 17, 2020