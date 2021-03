Lakersi vratili Warriorsima za poraz od prije mjesec i pol dana

Los Angeles Lakersi noćas su u susretu protiv Golden State Warriorsa imali vodstvo od 14 poena u četvrtoj četvrtini. Bili su odlučni da to ne ispuste kao i posljednji put prije mjesec i pol dana…

LeBron odigrao svoju 1300. utakmicu u regularnom dijelu sezone

Najbolji košarkaš današnjice LeBron James (7-12 iz igre, 3-5 za tricu) postigao je 19 koševa u svom 1300. nastupu u regularnoj sezoni dok su Lakersi pobijedili Warriorse 117:91. Bila je to utakmica u kojoj su šestorice igrača Los Angelesa imala dvocifreni učinak u poenima…

Lakersi su na kraju prve četvrtine povisili na 20, a na poluvremenu su imali vodstvo od 73:44, niti u jednom trenutku njihova pobjeda nije dovedena u pitanje.

“Naši su starteri igrali sjajno”, rekao je trener Lakersa Frank Vogel nakon dvoboja i dodao:

“Imali su način razmišljanja i bili fokusirani čitavo vrijeme protiv momčadi koja nam je ukrala pobjedu prošlog puta kad smo igrali”.

Napadač Markieff Morris bio je malo izravniji u vezi s osvetničkim čimbenikom, kako to piše AP a prenosi ugledni američki ESPN.

“Nismo zaboravili kako je to bilo prošlu utakmicu”, istaknuo je Morris…

Lakersima nedostaje Anthony Davis

“Željeli smo rano povesti i samo im držati nogu na gasu tijekom cijele utakmice.”

Vogel je rekao da je najbolje što je moglo izaći iz utakmice to što je James odigrao samo 24 minute i prosjedio tijekom četvrte četvrtine.

Kyle Kuzma je za svoj osmi double-double ove sezone imao 12 poena i 11 skokova, dok su Morris i Alex Caruso postigli po 13 sezonskih poena.

Branitelji NBA naslova pali su u utakmicama i snazi u njima (izgubili pet od šest susreta) otkako je Anthony Davis 14. veljače pretrpio ozljedu, ali je pobijedio u posljednja dva dvoboja.

“Kad izgubite mega komad u igri poput AD-a, treba ti ipak neko vrijeme da se središ napadački i ofenzivno. Tijekom posljednjih nekoliko utakmica odradili smo dobar posao”, kazao je James, koji je postao 23. igrač NBA lige koji se pojavio s najmanje 1300 utakmica u regularnoj sezoni.

Warriorsi pobijedili Lakerse 18. siječnja

Eric Paschall postigao je 18 koševa za Golden State koji je prekinuo niz od tri pobjede. Stephen Curry dodao je 16 poena, a Kelly Oubre Jr. 14.

Warriorsi su pobijedili 115:113 18. siječnja u Staples Centeru, ali ovog puta ništa nisu mogli. Los Angeles je krenuo u seriju 16-2 i poveo 20-5 sa 7:23 preostalih u prvoj četvrtini jer su četiri od prvih šest koševa, pogodaka na terenu bile trica.

Lakersi su četvrtinu završili s 12 uzastopnih poena i povisili na 41:21. James je imao 10 poena u četvrtini, uključujući dva slobodna bacanja jer je Los Angeles bio 13 od 16 s linije slobodnih u tom periodu igre.

Los Angeles je zabio 73 poena u prvom poluvremenu, najviše u ovoj sezoni, i skočili na +29. Najveće vodstvo bilo mu je 35 kasno u trećoj četvrtini.

Steve Kerr: ‘Faulirali smo ih kao ludi’

“Jednostavno, nikada još ove sezone nismo bili u takvoj situaciji. Od samog početka smo ih faulirali kao ludi”, osvrnuo se na dvoboj trener Warriorsa Steve Kerr…

“Bit će još ovako neobjašnjivih dvoboja. Na ovu ne treba trošiti previše riječi. Pustite vodu na WC-u i idemo dalje.”

Draymond Green zadobio je uganuće lijevog gležnja tijekom druge četvrtine i nije se vratio nakon što je u 13 minuta postigao šest koševa. Green je također primio i osmu tehničku grešku u sezoni tijekom prve četvrtine. Kerr je nakon utakmice rekao da Green ne misli da je ozljeda ozbiljna.

Ivica Zubac bio je loš u porazu Los Angeles Clippersa kod Milwaukee Bucksa (100:105). Hrvatski centar je imao po dva koša i skoka za 16 minuta igre, što mu je najslabiji ovosezonski učinak. Buckse je do pobjede vodio Giannis Antetokounmpo s 36 poena i 14 skokova, a Kawhi Leonard (25) je predvodio Clipperse, kojima je ovo 12.poraz.

Memphis Grizzliesi su s 133:84 razbili Houston Rocketse, a čak 82 koša ubacili su igrači s klupe Memphisa.

Rezultati NBA utakmica odigranih noćas po hrvatskom vremenu:

Milwaukee Bucks – LA Clippers 105:100

(Ivica Zubac 2 koša i 2 skoka za 15 minuta igre)

Boston Celtics – Washington Wizards 111:110

Detroit Pistons – New York Knicks 90:109

Miami Heat – Atlanta Hawks 109:99

Houston Rockets – Memphis Grizzlies 84:133

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 117:91

Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns 99:118

(Dario Šarić 13 koševa, šut 5-7, 3 skoka za 15 minuta igre)

Sacramento Kings – Charlotte Hornets 126:127