LAKERSI RAZVALILI MIAMI I POVELI U SERIJI S 1:0: Zastrašujućom igrom ugasili Heat i pokazali rijetko viđenu moć

LA Lakersi su sjajnim šutom za tricu razvalili senzacionalni Miami Heat i poveli u finalnoj seriji s 1:0

Košarkaši Los Angeles Lakersa, koje predvodi najbolji košarkaš današnjice LeBron James, jutros su po hrvatskom vremenu pod balonom u Orlandu, pomeli Miami Heat u prvoj utakmici velikog finala NBA lige rezultatom 116:98. Bila je to dominacija Lakersa u svakom aspektu. Razvalili su ih u skoku, tricama, slobodnim bacanjima, svemu.

Heat say shoulder strain for Adebayo. Dragic getting X-ray. — Ira Winderman (@IraHeatBeat) October 1, 2020

Na, bitno za naglasiti kako Miami nije izgubio samo utakmicu, nego i dva izuzetno važna igrača. Fantastični slovenski veteran Goran Dragić ostao je u svlačionici na poluvremenu zbog ozljede stopala, a Bam Adebayo je susret završio u trećoj četvrtini zbog istegnuća ramena. Jimmy Butler je pak iskrenuo gležanj u prvom poluvremenu, ali on je nastavio utakmicu.

Lakers win Game 1 of the NBA Finals against the Miami Heat with a score of 98-116 🔥 Congratulations to the Los Angeles Lakers 💪 🏀 pic.twitter.com/ByAm9b9pIg — My Mixtapez (@mymixtapez) October 1, 2020

Lakersi su imali 54 skoka u odnosu na 36 Miamija, tricu su gađali 15-38 (39.5%), u odnosu na 11-35 (31.4% Heata), slobodna bacanja 25-27 (92.6%) u odnosu na 11-14 Miamija (78.6%).

Finale otvoreno s tri trice

Finale je otvoreno s tri trice. Prvo je Jae Crowder, pojačanje Miamija za ovu sezonu, pogodio tricu za 3:0, da bi centar Anthony Davis odmah uzvratio za 3:3.

Jimmy Butler odmah u sljedećem napadu zabio za 6:3 Heata, da bi Kentavious Caldwell-Pope promašio svoju. Miami je odlično igrao u prvoj četvrtini, imao prednost 23:10 5:36 prije kraja iste, odnosno 25:12 4:21 prije kraja prve četvrtine.

After trailing early in the first, the Lakers went on a 75-30 run 🤯 pic.twitter.com/kDiufDTDWZ — SportsCenter (@SportsCenter) October 1, 2020

Međutim, Lakersi su se onda naljutili, do kraja četvrtine napravili su seriju 19-2 i završili ju s vodstvom 28:31. Gotovo tri minute Miami je u prvoj bio bez koša.

U drugoj četvrtini, u periodu od 7:33 do 3:53 prije kraja, Miami nije zabio koš, što su Lakersi iskoristili za seriju 13-0 (54:43 za Lakerse), a sljedećih 3:28 minuta u drugoj Heat je zabio samo jedan poen.

Bron getting crazy after the buzzer 🤯 pic.twitter.com/voX1YxDlQf — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 1, 2020

Tragična igra Heata u napadu

U trećoj su košarkaši Miami nastavili s tragičnom igrom u napadu. Od 11:47 minuta pa do 5:15 postigli su samo 8 poena. Lakersi su 4:25 prije isteka treće vodili 89:59 i izgledali su zastrašujuće.

No, u posljednjih 17 minuta utakmice LeBron James i društvo ipak su malo popustili papučicu gasa, Miami je pritisnuo, smanjio razliku i kako-tako priveo utakmicu svome kraju.

James umalo do triple-double učinka

Najbolji strijelac dvoboja bio je centar Anthony Davis sa 34 poena, 9 skokova i 5 asistencija, najbolji igrač utakmice bio je, naravno, LeBron James s double-double učinkom od 25 poena, 13 skokova i 9 asistencija.

#NBAFinals: Los Angeles Lakers drew first blood in the 2019-2020 NBA Finals with a clinical 116-98 victory over Miami Heat. pic.twitter.com/MQXV4OCgCO — Panay News (@panaynewsdotnet) October 1, 2020

U redovima poražene momčadi najviše je pokazao Jimmy Butler s 23 poena. Odlični slovenski veteran Goran Dragić igrao je samo 15 minuta, te je ostao na samo 6 poena, što je bio najveći hendikep u Heatu. Također, Lakersi su heroja Miamija u prošloj utakmici Bama Adebayoa limitirali na svega 8 poena i 4 skoka.

Druga utakmica igra se u noći s petka na subotu u 3 sata prema našem vremenu.