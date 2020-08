LAKERSI RAZVALILI BLAZERSE U POSEBNO EMOTIVNOJ UTAKMICI ZA NJIH I DOŠLI NA KORAK DO DRUGOG KRUGA: James briljirao u čast Kobeja Bryanta

Los Angeles Lakersi su u utorak ujutro po hrvatskom vremenu u Orlandu “pod balonom” pobijedili Portland Trail Blazerse rezultatom 135:115 i poveli u seriji s 3-1 na 42. rođendan Kobeja Bryanta, zbog čega su u dvoboju nastupili u posebno dizajniranim crnim dresovima. OVDJE pogledajte najzanimljivije trenutke dvoboja.

Na taj način odati su počast legendarnom košarkašu, jednom od najboljih ikad, koji je ovog siječnja poginuo u tragičnoj nesreći u kojoj se srušio helikopter u kojemu je putovao.

Datum (24.08.) u sebi ima dva broja, 24 i 8, koje je legandarni Kobe nosio na dresu tijekom svoje karijere. Bryant i njegova 13-godišnja kćer Gianna Maria Onore poginuli su 26. siječnja u Calabasasu u Kaliforniji u padu helikoptera u kojem je ukupno bilo devetero ljudi. Nitko nažalost nije preživio.

Najbolji košarkaš današnjice LeBron James ostvario je u ovoj utakmici double-double učinak od 30 poena i 10 skokova u 28 minuta igre uz 83 % šuta iz igre, prije nego što je sjeo na klupu krajem treće četvrtine. Lakersi su u utakmici vodili 38 poena razlike za svoju treću uzastopnu pobjedu u seriji, u prvom doigravanju za klub još od 2013. James je postao treći igrač u povijesti u playoffu koji je ostvario utakmicu s najmanje 30 poena uz 10 skokova i najmanje 80 % šuta iz igre, te se tako pridružio Chrisu Paulu i Michaelu Jordanu.

