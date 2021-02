Lakersi se namučili protiv Minnesote

Los Angeles Lakersi pojačali su rotaciju tijekom ove skraćene i zbog rasporeda utakmica, gustoće programa ove sezone zbog koronavirusa, shvaćajući da će obrana svog NBA naslova usred pandemije zahtijevati širinu momčadi, odnosno dubinu klupe. Odsutnost njihovog All Star košarkaša Anthonyja Davisa dat će njihovom pojačanom popisu produženi test. A pravi test su imali protiv Wolvesa.

Alex Caruso will never give up on a play. #NBAAllStar (📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/nUW4cdtNsh — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 17, 2021

PROBLEMI U REDOVIMA NBA PRVAKA: Lakersi ostali bez Davisa, moguće i do mjesec dana pauze

James i Schröder predvodili Lakerse

Najbolji košarkaš današnjice LeBron James ostvario je 30 poena, 13 skokova i sedam dodavanja, a sjajni Nijemac Dennis Schröder postigao je 24 poena, te su njih dvoje odvele Lakerse pobjede noćas po hrvatskom vremenu protiv Minnesota Timberwolvesa sa 112:104.

Play through the contact 💪 pic.twitter.com/ztB2D01UN6 — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 17, 2021

“Ne očekujemo da će jedna osoba pokušati povećati produktivnost, odnosno da će AD-a (Anthony Davis) u tom segmentu zamijeniti adekvatno, nadoknaditi. To nitko ne može učiniti. On jednostavno donosi previše. No, ono što možemo je to da svi pokušamo dati što više, da bar pokušamo upravo to napraviti”, kazao je Lebron James, prenosi američki ESPN.

Montrezl Harrell ubacio je 17 poena za Lakerse, koji su zaustavili niz od sedam poraza u Minnesoti svojom prvom pobjedom u Target Centeru od 25. ožujka 2015. Energija i proizvodnja koju su pružila četvorica novih igrača u momčadi Schröder i Marc Gasol sa starterima te Harrell i Wes Matthews s klupe – bilo je opipljivo i ključno u ovoj utakmici.

Trezz gets ‘em both with the double poster! 🤯🤯 (📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/4N1J36Hn0J — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 17, 2021

“Napadnut ćemo ovaj dio utakmica i biti sigurni u ono što imamo na ovom popisu, prihvatiti izazov igranja bez A.D. Svaki momak mora pojačati”, rekao je trener Frank Vogel.

Bez Davisa

Rookie Minnesote Anthony Edwards zabio je 28 poena, najviše u karijeri. Lakersi su inače igrali jaku obranu u prvoj od nekoliko utakmica bez Davisa, sedmerostrukog All-Star-a koji je ozlijedio Ahilovu tetivu. Pogoršao je još k tome svoju nezgodnu ozljedu u porazu u Denveru u nedjelju kad su Nuggetsi prekinuli niz pobjeda od sedam utakmica Lakersa.

Lakersi su bili daleko od svog najboljeg izdanja protiv Minnesote – James je imao četiri od svojih pet izgubljenih lopti u prvoj četvrtini – ali dovoljno učinkoviti u napadu da izađu kao pobjednici nad žilavom momčadi s najlošijim skorom u ligi.

“Gotovo sve morate učiniti kako biste izašli s pobjedom protiv njih”, rekao je trener Timberwolvesa Ryan Saunders.

Karl-Anthony Towns zabio 15

Ricky Rubio i Jordan McLaughlin postigli su po 13 poena za Timberwolvese, dijeleći vrijeme na terenu u daljnjem odsustvu D’Angela Russella, koji će propustiti sljedeća četiri do šest tjedana nakon operacije lijevog koljena.

Karl-Anthony Towns postigao je tih 15 koševa za Timberwolvese, koji su nadmašeni serijom Lakersa 17-5 da bi započeli četvrtu četvrtinu nakon teške igre i jakog tempa u prva tri razdoblja. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u utakmici.

Povratak Davisa predviđen početkom ožujka

Što se tiče situacije s Davisom, on je prošloga tjedna zbog problema s ahilovom tetivom propustio dvije utakmice, da bi u nedjelju ipak zaigrao protiv Nuggetsa. Krajem druge četvrtine tog susreta sudario se nogama s centrom Nuggetsa Nikolom Jokićem nakon čega je napustio utakmicu.

Anthony Davis underwent an MRI today. The results showed no rupture of the right Achilles tendon. Davis will miss tomorrow’s game vs. Minnesota, and will be further evaluated by team doctors upon his return to Los Angeles.https://t.co/W5ylN7jZwg — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 15, 2021

Najraniji mogući povratak Davisa na teren predviđen je početkom ožujka, no vjerojatnije je kako će se vratiti u akciju nakon stanke za All-Star utakmicu, odnosno iza 10. ožujka.