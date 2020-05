KULMINACIJA POSLJEDNJEG PLESA: Šut za naslov trebao je ići Kukoču! Najveća tajna Bullsa izašla na vidjelo; ‘Shvatio sam tada jednu stvar’

Foto: Screenshot: You Tube

Zapravo, posljednju akciju nacrtao sam za Tonija Kukoča, koji je te večeri šutirao 11/13 iz igre

Večeras će u Americi premijerno biti prikazane posljednje dvije epizode iz ESPN-ovog popularnog dokumentarca Posljednji Ples (The Last Dance) o dinastiji Chicago Bullsa i velikoj karijeri Michaela Jordana, s osvrtom i na ostale aktere koji su pohodili do šest naslova prvaka NBA lige.

Posljednje dvije epizode u ponedjeljak na Netflixu

Te dvije epizode, od ukupno njih deset koliko dokumentarac ima, moći ćete pogledati sutra ujutro na Netflixu. Što se tiče samog dokumentarnog filma, sada slijedi kulminacija.

U tim ćemo epizodama vidjeti kulminaciju, odnosno osvajanje šestog i posljednjeg prstena, a ESPN je uoči tih epizoda iznio neke već poznate detalje, koji su sada ponovno aktualizirani. Točnije, ponovio je niz izjava i priča Phila Jacksona objavljenih još te 1998. godine. U tekstu ESPN-a stoji Jacksonovo svjedočanstvo:

“Utakmica broj pet u Chicagu je bila naša posljednja utakmica u United Centeru. I tko je znao gdje ćemo se raštrkati nakon finala? Ulaznice su koštale čak 6000 dolara po komadu. Slavne osobe bile su posvuda. Ali svi mi koji smo vozili na utakmicu zaglavili smo u prometu, najgori promet koji sam ikad vidio, a naši umovi nisu bili usredotočeni na zaključivanje posla. Čak je i Michael kasno stigao u United Center. Izgubili smo za poen, 87-86, a Michael je promašio taj zadnji pokušaj”, kazao je Phil Jackson.

Između ostalog, ondašnji trofejni trener Bullsa otkrio je da je odlučujući šut za šestu titulu u petoj utakmici finala protiv Utah Jazza namijenio Toniju Kukoču, a ne Jordanu, koji ga je na kraju i promašio.

Bullsi imali 3-1 u finalnoj seriji

Chicago je vodio 3:1 u seriji i imao priliku sve završiti u petoj utakmici u Salt Lake Cityju. Utah je vodila 83:81, a posljednji napad imali su Bullsi. Kukoč je do tada već zabio 30 koševa i bio je prvi strijelac Bullsa uz samo dva promašaja iz igre. Jordan je bio na 28 poena. Na kraju je imao 31 poen.

“Zapravo, posljednju akciju nacrtao sam za Tonija Kukoča, koji je te večeri šutirao 11/13 iz igre. Koliko god sam želio da Jordanu pripadne taj krunidbeni trenutak slave, shvatio sam da je to bila divna prilika da ga iskoristimo kao mamac da povuće ostale. I Michaelu to nije smetalo. Međutim, Jazz je postavio centra Grega Ostertaga ispred Rona Harpera, koji je izvodio loptu iz auta.

Harp nije dobro vidio. Mogao sam za to iskoristiti Pippena, koji je viši, ali već je ispao zbog šest prekršaja, a nisam imao nikog višeg tko je naviknuo to raditi. Tako je Harper dao loptu Michaelu, koji je šutnuo tricu izvan ravnoteže za pobjedu. Nije to bio sjajan šut, ali bio je šut”, ispričao je Jackson i dodao:

“Poslije je govorio o tome koliko uživa u takvom trenutku. Rekao je da je trenutak bio baš sladak. To je bio taj trenutak, kad se odlučuje o prvaku. Razgovarao sam s Michaelom u svlačionici prije utakmice broj 6 u Salt Lake Cityju. Scottie je ležao na stolu kraj njega dobivajući led i električnu stimulaciju za svoja leđa. Scottie se ozlijedio preuzimajući toliko optužbi od Malonea i drugih. Rekao sam: ‘Mike, misliš li da možeš ići večeras 48?’

Tih i ozbiljan Michael prije utakmice broj 6

Bio je vrlo tih, vrlo ozbiljan. ‘Hoću ako moram’, rekao je.

‘Ne znam’, rekao sam.

‘Što god treba’, rekao je. “Idemo to obaviti večeras.

Završio je igrajući 44 minute i na kraju se stvarno umorio. Nakon nekoliko minuta igre, pozvao sam timeout i on je rekao, ‘Pobijedit ćemo ovu.’ A ja sam rekao: ‘Znam’. Kad Michael to kaže, to je uvijek dobar znak”, stoji u tekstu ESPN-a.