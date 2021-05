Kukoč se oglasio na konferenciji za medije u Splitu na kojoj je otkrio zanimljive činjenice o dokumentarcu ‘The Last Dance’ koji je prošle godine postao pravi hit među NBA fanovima

Nakon sedam dugih godina čekanja jedan od najboljih i najuspješnijih hrvatskih košarkaša svih vremena Toni Kukoč uvršten je u Košarkašku kuću slavnih u Springfieldu, objavila je u nedjelju ova organizacija.

Trostruki osvajač NBA naslova s Chicago Bullsima (1996. – 1998.) trostruki europski prvak s Jugoplastikom (1989. – 1991.), svjetski (1990.) i dvostruki europski prvak (1989. i 1991.) s reprezentacijom bivše Jugoslavije, osvajač dviju srebrnih olimpijskih odličja, s Jugoslavijom u Seulu 1988. i Hrvatskom u Barceloni 1992., te dobitnik mnogih pojedinačnih priznanja, peti je Hrvat nakon Krešimira Ćosića (1996.), Dražena Petrovića (2002.), Mirka Novosela (2007.) i Dina Rađe (2019.) koji će biti uvršten među košarkaške besmrtnike.

Kukoč se oglasio na konferenciji za medije u Splitu na kojoj je otkrio zanimljive činjenice o dokumentarcu “The Last Dance” koji je prošle godine postao pravi hit među NBA fanovima.

NAŠI SU MI REKLI ‘FALA KU*CU’: Kukoč progovorio o ulasku u Kuću slavnih i svom posljednjem susretu s Jordanom

‘Mislio sam da će biti više o našem načinu košarke’

“Film je većinom o Michaelu. Mi smo te godine znali da će se raspasti momčad jer je u predsezoni došla grupa iz NBA-a i pisali su Michaela i Phila mogu li nas pratiti kamere gdje god da pođemo. Mislio sam da će taj dokumentarac više biti usmjeren na naš način košarke. S pravom se mladi danas dive LeBronu i Stephenu Curryju, ali prikazano je da su se i tad još radili potezi kakvi se rade danas. To i Michael stalno govori jer nikad ne želi ulaziti u raspravu jer nije igrao protiv LeBrona, Wilta Chamberlaina ili Billa Russella”, objasnio je Kukoč pa dodao:

“Mislim da je Last Dance 70 posto točno iskreno rečeno, ovo ostalo je bilo više da se proda film. Ja neke stvari nisam ni znao. Kad si stalno na terenu, ne znaš što se događa u uredima. Scottie je tražio da mu se napravi ugovor od 7 godina, a ne od 4 npr. Bilo je ljudi iz svih krajeva svijeta, bilo je zoom callova što bi se javili iz Filipina i Brazila. Nije bilo nekoga koga nije zanimalo nešto iz The Last Dancea”, zaključio je Kukoč.