Igrao je s Jordanom i Pippenom u jednoj od najjačih momčadi koja je ikad trčala NBA parketima. Toni Kukoč možda bi bio veća zvijezda da nije bio okružen takvim veličinama, ali još uvijek je zaslužio svoju nominaciju za Kuću slavnih. Možda mu ove godine i uspije.

Kukoč se u intervjuu za Večernji list prisjetio dana ponosa i slave Chicago Bullsa i jednog od najpoznatijih trenutaka u povijesti košarke – prvog odlaska Michaela Jordana nakon što mu je otac ubijen.

“Kazao je tada da je zasićen, da više ne trenira sa žarom, a kap koja je prelila čašu bilo je ubojstvo njegova oca. Ta objava dogodila se baš na dan kada sam ja došao u Bullse. Sjedio sam s igračima koje sam taj tren upoznao i oni plaču, a i meni je došlo pa sam zaplakao. Koliko god mi nije bilo drago čuti da neću igrati zajedno sa najvećim košarkašem tog vremena, meni je to na koncu koristilo u smislu da sam dobio više minuta nego što je bilo planirano. Više sam igrao poziciju koju sam igrao u Europi, a to je trojka, nego kada se on vratio”, otkrio je Kukoč u intervjuu za Večernji list.

Nezgodna situacija

Prepričao je i jednu dosta neugodnu situaciju s Pippenom, s kojim je bio u dosta dobrim odnosima.

“Te sezone tri sam puta pogodio šut za pobjedu, protiv Milwaukeeja, Indiane i Orlanda, pa je treneru bilo logično da nacrta akciju za mene. Tim više što je u toj istoj utakmici baš Pippen promašio nekoliko važnih napada. Dakako, nije se Pippen naljutio na mene, nego na trenera i poslije toga u našem odnosu nije ništa bilo sporno”, rekao je Kukoč te dodao da mu je upravo Pippen bio igrač koji mu je najviše pomogao da se privikne na NBA ligu.

Najuspješniji hrvatski košarkaš svih vremena prisjetio se i Olimpijskih igra na kojima je Hrvatska osvojila srebro zlatnog sjaja. Kukoč zapravo u početku nije trebao ni ići na to natjecanje.

“Supruga Renata rodila je tijekom Olimpijskih igara i ja u normalnim okolnostima nisam trebao ni biti u reprezentaciji. No u pitanju je bila promidžba Hrvatske kao mlade i neovisne države, a igranje olimpijskog finala u tom smislu bio je pun pogodak”, zaključio je najpoznatiji “konobar” NBA lige.