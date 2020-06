Osvrnuo se Kukoč i na činjenicu da su ga doslovno “izrezali” sa popularne fotografije na grafikama za dokumentarac, a na njegovo mjesto stavili Stevea Kerra ‘

Legenda hrvatske košarke i trostruki NBA prvak s Chicago Bullsima Toni Kukoč bio je u središtu pažnje sportske publike u Hrvatskoj otkad je izašao dokumentarac The Last Dance.

Priča o sjajnoj generaciji Bullsa, po mnogima najboljoj momčadi koja je ikad igrala, izazvala je brojne reakcije, a jedna od njih je i dosta mali prostor koji je u dokumentarcu dobio Kukoć.

Toni je priznao da se javio Jordanu i rekao mu da nikad nije dobio ovoliko medijske pažnje, a u intervjuu za srpski Sportklub otkrio je kako je on sam doživio taj dokumentarac te se prisjetio svojih dana u Bullsima.

“Bilo je dobro poslije 20 godina prisjetiti se tih događaja, ali i saznati neke nove stvari. Recimo, ja sam sada prvi put čuo da je komentar Jerryja Krausea o Philu Jacksonu bio da se neće vratiti kao trener ni ako dobije 82 utakmice, a i ne samo to. U suštini, zanimljivo je vidjeti čitavu ekipu, kako smo reagirali s obzirom na svu tu dramu koja se događala oko nas. Mislim da smo svi imali zdravu glavu i da smo odigrali najbolju sezonu pod tim pritiskom”, započeo je razgovor Kukoč.

Jordan to nije mogao razumjeti

Govorio je, naravno, i o svom odnosu sa najboljim košarkašem svih vremena.

“Kakav je Michael? Kao osoba je odličan, prema meni je uvijek bio super. Ali, to što se događalo se događa u svakoj ekipi, postoji hijerarhija, provjeravanje kada dođu neki novi igrači. On je izjavio da nikad nije tražio od svojih igrača da rade nešto što on nije napravio, i to je u jednu ruku istina. Ali, opet kažem da je Michael Jordan posebna verzija sportaša. Nemaju svi njegove predispozicije, ni fizičke, ni mentalne. Njemu je bilo teško da razumije zašto neko ne može dostići taj neki njegov nivo, a to svima nije moguće. Kao vođa je poseban i najzaslužniji za šest titula. Moje su tri, a on i Scottie su osvojili šest“, rekao je Kukoč.

Osvrnuo se Kukoč i na činjenicu da su ga doslovno “izrezali” sa popularne fotografije na grafikama za dokumentarac, a na njegovo mjesto stavili Stevea Kerra. Neki smatraju da je razlog taj što nije Amerikanac, no Toni tako ne misli.

„Ne vjerujem da je razlog to što ja nisam Amerikanac, živim u Americi, više nego u Hrvatskoj. Vjerujem da je to zato što je Kerr aktualan, trener je Golden Statea i pojavljuje se često. Možda je sve skupa za gledatelje, bilo bi značajnije da je tu netko koga znaju. Ma da je i Steve sam rekao da ne zaslužuje da bude na posteru, da bih tamo trebao biti ja, ali je to nevažno, barem meni“, priznao je Kukoč koji nije mogao izbjeći pitanje o još jednom “previdu” u Kući slavnih.

“Ne zamaram se previše time, došao sam u godine kada me malo toga može razočarati ili uzbuditi. To više nije moja stvar, ono što sam trebao napraviti, mislim da sam u 20 godina karijere napravio, a sada, ako me netko smatra dovoljno dobrim da uđem u Kuću slavnih – super. Ako ne, to je opet dobro. Moja velika želja, jer mislim da bi kompletirala moju karijeru, jest da uđem, ali to se još dosad nije dogodilo. Pričekat ćemo još koju godinu. Valjda će se dogoditi ali ne znam“, zaključio je Kukoč u intervjuu za Sportklub.