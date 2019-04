KUKOČ PRIČAO O NEPRAVDI KOJA MU JE POČINJENA: Hoće li u Kuću slavnih, je li Dirk najveći i kakvi su Hrvati u NBA ligi

Morao sam se dokazivati najmanje dvije godine, i to tako da sam se borio za minute s Jordanom, Pippenom, Horaceom Grantom, Rodmanom, Harperom

Tri naslova europskog klupskog prvaka i tri prstena NBA prvaka, pet naslova najboljeg košarkaša Europe i osam medalja sa svjetskih i europskih prvenstava te Igara s reprezentacijama bivše Jugoslavije i Hrvatske – da se spomene samo dio veličanstvene karijere – osvojio je Toni Kukoč. Navedeno nekoć najboljem šestom igraču najjače košarkaške lige svijeta (zasad) nije dovoljno za ulazak u američku Košarkašku kuću slavnih.

Valjda… jednom…

“Što da vam kažem. Valjda će se jednog dana, u sljedećih deset godina, i mene sjetiti. Eto, vidim da je radi toga javno negodovao i Scottie Pippen koji se pitao je li to netko mene namjerno zaboravlja”, odgovara na konstataciju košarkaš koji ima svoje mjesto u Fibinom izboru 50 najboljih svih vremena.

U razgovoru za Večernji list Kukoč je upitan i je li upravo umirovljeni Dirk Nowitzki, briljantni njemački košarkaš koji je karijeru okončao kao šesti najbolji strijelac NBA lige svih vremena (31,560 poena), i najveći europski košarkaš ikada.

Danas je drugačije

“Radi se o velikom košarkašu. Po brojkama, on je najviše napravio, a je li doista najveći teško mi je reći jer pripada naraštaju Europljana koji su došli u NBA vrlo mladi i odmah dobili priliku, a moj se naraštaj najprije morao dokazivati u Europi, a potom i u NBA ligi. Petrović, Rađa, Divac, to su igrači koji su otvarali vrata onima koji su došli nakon njih. Nama su tadašnji NBA treneri tražili samo mane. U stilu ‘ne igra u obrani’, ‘nije dovoljno čvrst’, a nitko od njih nije isticao naše dobre strane. Čak je i jedan Dražen Petrović naletio na trenera euroskeptika Ricka Adelmana, pa je u drugom klubu morao dokazivati da je među 15 najboljih igrača NBA lige.”

Godine dokazivanja

Kukočevi počeci među košarkaškom elitom bili su daleko od ‘šetnje’.

“Morao sam se dokazivati najmanje dvije godine, i to tako da sam se borio za minute s Jordanom, Pippenom, Horaceom Grantom, Rodmanom, Harperom… A sjećam se da se već nakon njegove prve godine govorilo da Nowitzki može raditi što mu je volja i da mora imati između 15 i 20 šuteva jer mu 10 ne bi bilo dovoljno, a ja sam to mogao imati samo ako bih imao šut 80 posto. Još bolji status dobio je njegov suigrač Luka Dončić koji već kao novak ima sve ovlasti, može pucati odakle hoće i koliko hoće, no vidi se da je iza njega nekoliko euroligaških sezona i da dečko ne zna što je strah.”

Hezonja može uspjeti

Govorio je Kukoč i o hrvatskim košarkaškim u NBA ligi. Za Marija Hezonju tako kaže:

“Taj momak ima sve. Neki stalno govore da mu fali glava, no kako sada nema problema s glavom kada igra. Kada mladog igrača ‘masirate’, maltretirate kao trener, normalno je da je nervozan, da ima mušice, no činjenica je da Hezonja ima fizičke i košarkaške sposobnosti za dobrog NBA igrača.”

Bogdanović je pravi šuter

Najbolji iz kruga hrvatskih košarkaša u elitnom košarkaškom razredu svakako je Bojan Bogdanović iza kojeg je najbolja NBA sezone s prosjecima od 18,0 poena, 4,1 skoka i 2,0 asistencija po utakmici.

“Nije nikad bilo upitno je li Bojan dobar šuter ili nije, već je on samo trebao povjerenje trenera, kao i svaki šuter. Jedno je kada vas netko drži na lancu pa vas čas pušta u igru, a čas vraća na klupu, a drugo je kada imate povjerenje trenera koji vam govori da ste šuter i da šutirate kada možete. Bojanu je pomoglo to što se ozlijedio glavni igrač momčadi Oladipo koji je veliki potrošač lopte, no ne znam koliko Pacersi u doigravanju mogu bez Oladipa protiv Bostona. Ne znam tko tu može zaustaviti Irvinga, ali i njihove ‘trojke’ i ‘četvorke’, Tatuma, Browna i Hayworda.”

Nahvalio Zupca

Dario Šarić je iz Philadelphije preseljen među Minnesota Timberwolvese. Kukoč kaže:

“S obzirom na to da Minnesota ima dosta igrača koji vole igrati s loptom, poput Rosea i Teaguea, Šarić ne dobiva dovoljno loptu i nema prilika za kreaciju već biva ostavljen na ‘suho’ na ‘četvorci’. A ne može Dario igrati isto što i Gibson koji je radni krilni centar, a ne omogućavaju mu da njegova kreativnost dođe do izražaja.”

Antu Žižića, centra Cleveland Cavaliersa, nije gledao dovoljno da bi ga analizirao, za Dragan Bendera iz Phoenix Sunsa tvrdi da nije imao dovoljno prilike da pokaže što zna, ali da ‘ima sjajne fizikalije i dovoljno dobar šut za modernu ‘četvorku’, dok za ono što radi Ivica Zubac u dresu LA Clippersa pod koševima ima riječi hvale.

“Zubac je klasična ‘petica’ koja ima dobre ruke za koje mu se lopta lijepi. Ja sam i u reprezentaciji vidio da je to ozbiljan igrač kojemu samo treba pružiti priliku. Ako on može postići 20 koševa i 15 skokova, što više očekivati od ‘petice’. Pa vidite što je trener Warriorsa, moj bivši suigrač Steve Kerr, učinio. Vratio je australskog Hrvata Boguta jer mu treba pametan igrač na visokom postu. Cousins jest dobar, no on je individualac, a takvih je u momčadi koju čine Curry, Durant i Thompson ionako sasvim dovoljno. A Zubac će sa svojim Clipperrsima u doigravanju upravo na Cousinsa i Boguta i to će mu biti jako dobro iskustvo.”