Nakon sedam dugih godina čekanja jedan od najboljih i najuspješnijih hrvatskih košarkaša svih vremena Toni Kukoč uvršten je u Košarkašku kuću slavnih u Springfieldu, objavila je u nedjelju ova organizacija.

Trostruki osvajač NBA naslova s Chicago Bullsima (1996. – 1998.) trostruki europski prvak s Jugoplastikom (1989. – 1991.), svjetski (1990.) i dvostruki europski prvak (1989. i 1991.) s reprezentacijom bivše Jugoslavije, osvajač dviju srebrnih olimpijskih odličja, s Jugoslavijom u Seulu 1988. i Hrvatskom u Barceloni 1992., te dobitnik mnogih pojedinačnih priznanja, peti je Hrvat nakon Krešimira Ćosića (1996.), Dražena Petrovića (2002.), Mirka Novosela (2007.) i Dina Rađe (2019.) koji će biti uvršten među košarkaške besmrtnike.

Toni Kukoč will be inducted into the Class of 2021 by the Hall of Fame's International Committee. 🤝

Congratulations, Toni! pic.twitter.com/mG8DntZhnf

— Bulls Nation (@BullsNationCP) May 16, 2021