KUKOČ O RAĐINOM UVRŠTENJU U KUĆU SLAVNIH: Kad jedan hrvatski košarkaški velikan govori o drugome to je milina slušati

Toni Kukoč apsolutno pozdravlja uvrštenje Rađe u Kuću slavnih u Springfieldu

Svoj komentar na uvrštenje Dina Rađe u košarkašku Kuću slavnih u Springfieldu dao je u razgovoru za Sportske novosti njegov bivši suigrač iz dana provedenih u Jugoplastici i reprezentativnim dresovima Toni Kukoč. Siguran je trostruki NBA prvak, kojeg mjesto u istoj Kući sigurno čeka, da je uvrštenje Rađe prava stvar.

“Za mene nema boljeg igrača u Europi, nikoga tko je to više zaslužio od njega, i smatram da je taj izbor više nego zaslužen. Možda je Divac bio s jednakim izgledima, no samo je jedan mogao proći”, kaže Kukoč koji sebe nije htio staviti u isti kontekst premda je priznao:



“Hahaha… Pa ne mogu ja samog sebe staviti ili spominjati u ovom kontekstu, ionako sada govorimo o Dini. Da se mene pita, ja bih sebe stavio u Kuću slavnih dan nakon završetka karijere, a ovako moram čekati da košarkaški mudraci u Springfieldu upale zeleno svjetlo. Izbor Dine je na mjestu, gledajući klupsku i reprezentativnu karijeru, individualnu vrijednost.”

Sreća i čast

Bivšeg suigrača nije želio opisivati, umjesto toga je rekao:

“On je opisan, nemam ja tu što dodati. Moja su sreća i čast što smo bili suigrači. Od kadeta nadalje osvajali smo skupa sve živo dok nas karijere nisu odvele na različite putove. Možda je bolje istaknuti koliko je Dino bio velik radnik. O tome ljudi malo znaju, to se nije moglo vidjeti ni na treninzima, jer on se spremao i individualno, pa je i u NBA ligu vodio sa sobom kondicijskog stručnjaka Mirka Krolu. Dvije smo se godine i zajedno pripremali s Krolom dok smo bili u Italiji, on u Rimu, ja u Trevisu. Tako znam što je sve prolazio i zašto bi svaki početak sezone dočekao apsolutno spreman.”

“U redu, mi tih godina nismo valjda imali sedam slobodnih dana ukupno, uvijek bi se nešto igralo, ali taj je rad obilježio puno toga. Kasnije kad ostariš, moraš malo usporiti, dati svome tijelu mrvicu zraka. Ta spoznaja da samo fanatičnim radom svome talentu možeš dati da dođe do izražaja bila je njegova najveća snaga.”