KUKOČ I RAĐA OBJASNILI STRANCIMA KAKO TO DA SU HRVATI DOBRI U SVIM SPORTOVIMA: ‘Visoki smo, a mi s juga smo i ludi…’

‘Želimo biti najbolji i puno puta sam se i sam zapitao zašto sa ja takav. To je valjda tako u genima i odnosi se na sve sportove. Bilo je vremena kad smo trenirali 10 sati dnevno’. zaključio je Rađa

Hrvatske košarkaše legende Dino Rađa i Toni Kukoč svjetsku slavu stekli su svojim sjajnim igrama u dresu Jugoplastike. nedavno je Adidas izbacio posebnu seriju tenisica koja odaje počast nekad najjačoj momčadi u Europi.

U prigodnom zajedničkom intervjuu na forumu tvrtke BSTN, koja je proizvela tu liniju tenisica, otkrili su mnoge dogodovštine iz vremena u kojem su dominirali europskom košarkom, ali su i objasnili voditeljima zašto su Hrvati tako dobri u gotovo svim sportovima unatoč činjenici da smo mala zemlja.

“Kad gledam bilo koje veliko natjecanje, gledam na primjer zemlje poput Indije koja ima više od milijardu stanovnika, a nekako ipak je Hrvatska u vrhu u skoro svakom sportu. Je li to do kulture?, upitao je voditelj nekadašnji dvojac Jugoplastike i hrvatske reprezentacije.

KUKOČ I RAĐA DALI NAJLUĐI INTERVJU DOSAD: ‘U Čačku su nas pljuvali, dobio sam kovanicom u glavu, probudio sam se u bolnici…’

‘Ljudi s juga su ludi’

“Mislim da je u vodi, samo vam to smijem reći. No ne smijem u kojoj vodi. To je najveća tajna ikad. Šalim se, to je istina, ali činjenica je da u Hrvatskoj ima puno talentiranih sportaša. To je zato jer nismo nikad bili doma igrali igrice, nego smo išli van, gdje smo igrali. Bilo što, nogomet, košarku, cijelu noć i cijeli dan. Svi su bili zainteresirani za sport, a onda na treningu nađeš ljude koji su perfekcionisti poput mene i Dina, Dražena, Gorana Ivaniševića, Janicu Kostielić itd.”, objasnio je Kukoč, a nadovezao se na njegovu priču i Rađa.

“Mislim da je to kombinacija sportske kulture i genetike. Mi smo prirodno visoki, a i ljudi s juga Hrvatske su ludi. Želimo biti najbolji i puno puta sam se i sam zapitao zašto sa ja takav. To je valjda tako u genima i odnosi se na sve sportove. Bilo je vremena kad smo trenirali 10 sati dnevno”. zaključio je Rađa.