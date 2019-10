KREĆE IGRA PRIJESTOLJA U NBA LIGI: Kraljevi su spremni abdicirati, a kandidata za njihov tron ima i previše

Golden State kakav smo poznavali je prošlost, a budući da su prvaci Toronto Raptorsi ostali bez svog daleko najboljeg igrača, prijestolje u NBA ligi je praktički prazno

Konačno smo dočekali i taj kraj listopada kad se pale svjetla NBA pozornice. Ne ona koja osvjetljavaju predsezonu ili ljetnu ligu, nego konačno neke utakmice na kojima će rezultat biti važan. Hollywoodskim obračunom u noći s utorka na srijedu započet će nova sezona i bit će to, bar prema kladionicama, dvoboj dvaju najvećih favorita za osvajanje naslova prvaka.

Ozljeda i odlazak Kevina Duranta i ozljeda Klaya Thompsona, a, na kraju krajeva, i poraz u finalu, znače kraj ere Golden State Warriorsa kakve smo poznavali posljednjih godina. A budući da su prvaci Toronto Raptorsi ostali bez svog daleko najboljeg igrača, prijestolje u NBA ligi je praktički prazno.

Četiri kralja i njihove vojske

Prošle smo sezone svjedočili, moglo bi se slobodno reći, presedanu. Jednostavno nije prirodno vidjeti LeBrona Jamesa kako propušta doigravanje. King James odigrao je sezonu koju su obilježili duži i kraći izostanci s parketa. A i kad je igrao, nije to bio onaj pravi LeBron. Velike kritike doživio je zbog svoje letargičnosti u obrani, kao da je i on vrlo brzo sezonu otpisao, uzeo si mali predah i fokusirao se na sljedeću. A u ovoj je dobio ogromnu pomoć u liku jednog od najboljih igrača lige Anthonyja Davisa. Davisov dolazak u Hollywood gurnuo je Lakerse na sam vrh liste favorita. Osim Davisa, Kraljevi vojnici iskusni su veterani Avery Bradley, Danny Green, Jared Dudley, Rajon Rondo i nekad najbolji centar lige Dwight Howard. Kyle Kuzma je definitivno najzanimljiviji dio ove postave Lakersa koji može biti “x-faktor” u tijesnim utakmicama ili jednostavno pokopati svoju momčad prevelikom potrošnjom lopti.

Kawhi Leonard zamijenio je kanadsku košarkašku prijestolnicu sunčanom Kalifornijom u koju je stigao kao NBA prvak i najbolji igrač finala, a za sobom je povukao i odličnog Paula Georgea koji je prošle sezone u Oklahomi dobar dio sezone izgledao kao kandidat za MVP nagradu. Clippersi imaju vjerojatno najbolje zaokružen roster u ligi, a pogotovo će se to vidjeti u trenucima kad konce igre preuzme njihova klupa. Lou Williams i Montrezl Harrell prošle su sezone bili najjača oružja Clippersa i lomili su utakmicu u fazama kad bi se starteri s obje strane odmarali. Patrick Beverly obećao je da ga nitko neće proći ove sezone, što vjerojatno neće biti toliko daleko od istine ako u obzir uzmemo njegovu fanatičnost u obrani. JaMychal Green, Rodney McGruder, Mo Harkless, Patrick Patterson, Landry Shamet i Ivica Zubac dobit će dovoljan broj minuta kao potpora strijelcima i morat će se dokazati prije svega u obrani.

Giannis Antetokounmpo morat će opet odigrati MVP sezonu da bi dao Bucksima šansu za NBA naslov. Grčki bog košarke izgubio je Malcoma Brogdona koji je puno značio njegovoj momčadi, no šuterska pojačanja u vidu Kylea Korvera, Wesleyja Matthewsa i Dragana Bendera sigurno će pomoći. Čeka se i iskorak Dontea DiVincenza. Sistem Bucksa u potpunosti je prilagođen Giannisu, skriva njegove mane, a ubojiti šuteri samo čekaju da kazne udvajanje na Grku i da raspale kanonadu trica. Zastrašujuća je činjenica da Giannis sve više popravlja svoj šut, tako da bi ubrzo mogao doseći novi nivo nezaustavljivosti.

James Harden ponovo se u Houstonu spojio s nekadašnjim suigračem i inače dobrim prijateljem Russellom Westbrookom. Teksaški kauboji pucat će iz svih oružja kao i dosad, no imat će novu opciju u svom revolveru. Harden i Westbrook moraju naučiti koegzistirati na terenu, a to mogu samo ako Westbrook shvati da je u napadu on druga opcija, a Harden još uvijek prva. S Ericom Gordonom, Geraldom Greenom i P. J. Tuckerom koji vrebaju s klupe, Mike D’Antoni može slagati niske postave koje će trčati brzo i stvarati velike probleme protivničkim braničima. Kaubojska košarka ima tad velike šanse da se pretvori u indijansku pa će trenerove reakcije i prilagodbe biti ključne. Tridesetsedmogodišnji Tyson Chandler doveden je da napravi reda pod košem kad se Hardenova najdraža pick and roll opcija Clint Capella odmara, a tu je i Chandlerov vršnjak Nene koji još uvijek može nešto ubaciti na iskustvo.

Zanimljive momčadi

Ljuti se, Nikola Jokiću, koliko god želiš, ali Denver Nuggetsi su, usprkos svom talentu koji imaju, tek – zanimljiva momčad. Kad dođe doigravanje, nedostaje im superzvijezda koja će rješavati utakmice, a Jokić to još uvijek nije i pitanje je koliki je njegov potencijal da to postane. Nuggetsi će sigurno odraditi dobru regularnu sezonu, ali je veliko pitanje koliko daleko mogu u doigravanjima.

Portland je s Damianom Lillardom i C. J. McCollumom “nagazna mina” za sve jače momčadi iako su izgubili Enesa Kantera i još nekolicinu važnih igrača.

Babini Jazzeri imaju u momčadi dva fantastična šutera u Mostarcu i Australcu Inglesu, Mike Conley je vrhunski play kojeg valjda nikad nećemo prestati podcjenjivati, Rudy Gobert najbolji defenzivac lige, a Donovan Mitchell all-star u usponu. Gostovanja u Salt Lake Cityju bit će izleti na koje ne želite ići.

Philadelphia je nakrcala momčad visokim igračima poput Ala Horforda i bit će jako zanimljivo gledati te njihove ultravisoke postave sa Simmonsom na “jedinici”. Boston Celticsi su, s druge strane, zamijenili Kyrieja Irvinga za nešto kulturnijeg, ali podjednako opasnog Kembu Walkera. Horforda su izgubili, ali ako se Gordon Hayward vrati na 80 posto forme u kakvoj je nekad bio, Celticsi će biti spremni za poziciju pri vrhu Istoka.

Posebna pozornost u ovim zanimljivim momčadima ide Dallasu i New Orleansu. Zion Williamson predvodnik je mlade potentne momčadi Pelicansa koja bi kroz nekoliko godina mogla haračiti ligom. igrat će brzo i atraktivno, a mogli bi usput i pokupiti koju neočekivanu pobjedu.

Luka Dončić i Kristaps Porzingis čine dinamični duo oko kojeg će Dallas graditi igru već ove sezone. Ako ostanu zdravi, umiješat će se u borbu za doigravanje na jakom Zapadu.

Neka igre počnu…

