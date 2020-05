KONTROVERZNE IZJAVE BIVŠEG REPREZENTATIVCA SRBIJE: ‘Pušio sam travu prije Svjetskog prvenstva i imao viziju…’

‘Već sam bio zaključio da to nije nikakva laka droga, nego lijek, ali kasnije sam shvatio da to baš nije tako’

Nekadašnji srpski košarkaški reprezentativac, Dejan Koturović, gostovao je u emisiji Balkan info i govorio je o mnogim temama iz svog života, a između ostalog otkrio je da je prije Svjetskog prvenstva u Indianapolisu, na kojem je njegova Jugoslavija osvojila naslov prvaka, počeo pušiti travu. Dakako, konzumirao ju je u medicinske svrhe i to dok je igrao za berlinski Albu.

“Nije to bilo redovito, rijetko sam pušio joint. Sjećam se da mi je tada trener dao tjedan dana slobodno. Sa svojim prijateljem Amerikancem i jednim njegovim prijateljem Nijemcem našli smo se i od ponedjeljka do petka svaki dan zapalili po jedan joint. Primijetio sam da me to spasilo nekih bolova. Uglavnom, nastavio sam pušiti redovitije. Već sam bio zaključio da to nije nikakva laka droga, nego lijek, ali kasnije sam shvatio da to baš nije tako”, rekao je Koturović.

Imao je viziju

Ipak, prije SP-a odlučio je da mora prestati s konzumacijom jer ipak je riječ o zabranjenom sredstvu u sportu, a kazao je i kako je prije SP-a imao viziju.

“Više na nagovor prijatelja shvatio sam da ne smijem više pušiti marihuanu jer mi sutra počinju pripreme za prvenstvo. Dobro, bit ću čist. Legao sam u krevet i doslovno sam dobio viziju. Vidio sam nas, cijelu reprezentaciju kako se penjemo na pobjedničko postolje, a ja sam proglašen za MVP-a turnira. Bila je to stvarno jaka i lijepa vizija, sa suzama u očima sam u to povjerovao. Nisam nikakav vidovnjak, ali tako se dogodilo”, ispričao je Koturović.

Na koncu su Srbi bili prvaci, ali on nije bio MVP, već je to bio Dirk Nowitzki koji je osvojio broncu s Nijemcima.