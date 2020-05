‘Oduvijek je njegovu ocu bio san da mu je sin igrač bejzbola, tako da ga nisam pokušao niti odgovoriti od toga’

Michael Jordan je 1993. godine šokirao svijet. Nakon tri uzastopne pobjede u NBA finalima – i tri uzastopne MVP nagrade tih finala – Jordan je objavio da se povlači iz profesionalne košarke.

Njegova odluka o prekidu košarkaške karijere 1993. obilježila sportsku povijest

Mnogo se nagađalo o tome zašto se Jordan na vrhuncu karijere odlučio za prekid. Od glasina o kockanju do onih o tajnim suspenzijama NBA lige, no nitko nije bio potpuno siguran što stoji iza njegove odluke koja je obilježila sportsku povijest.

Ali u sedmoj epizodi “Posljednjeg plesa” – desetodijelnog ESPN-ovog hit dokumentarca o Jordanu i Chicago Bullsima, “GOAT” je otkrio svoju motivaciju da napusti igru ​​koja ga je učinila legendom.

Jordan je u dokumentarcu kazao da je njegov posljednji razgovor s voljenim ocem – koji je ubijen u ljeto 1993. – bio o tome treba li prestati igrati košarku i slijediti drugačiji put u sportskoj karijeri.

“Raspravljali smo o tome da igram bejzbol”, rekao je Jordan i nastavio:

“Želim igrati bejzbol. Razmišljam o košarkaškoj mirovini i želim igrati bejzbol. On je na to sve rekao ‘učini to onda”, otkrio je Michael Jordan suznih očiju u sedmoj epizodi Posljednjeg plesa, koja je u nedjelu po američkom, odnosno noćas po hrvatskom vremenu premijerno prikazana na ESPN-u, a koju ćete, zajedno s osmom, moći pogledati tijekom ponedjeljka i na Netflixu.

‘Oduvijek je bio njegovu ocu san da mu je sin igrač bejzbola’

Tako je Michael Jordan i učinio. Nekoliko mjeseci nakon očeve smrti, Jordan je poručio vodstvu Chicago Bullsa – uključujući vlasnika franšize Jerryju Reinsdorfu – da prekida profesionalnu košarkašku karijeru kako bi se okušao u bejzbolu.

“Oduvijek je njegovu ocu bio san da mu je sin igrač bejzbola, tako da ga nisam pokušao niti odgovoriti od toga”, kazao je Reinsdorf, prenosi Insider.com.

“Ali rekao sam mu da je igranje bejzbola mnogo teže nego što on misli da jest”.

Dana 6. listopada 1993. Jordan je objavio da se povlači iz profesionalne košarke, a glavni razlog bila je zasićenost. Jordan je poslije izjavio da mu je očeva smrt bila prekretnica u odluci.

James R. Jordan Sr. ubijen je i opljačkan 23. srpnja 1993. u Južnoj Karolini. Godine 1996. Jordan je otvorio Boys & Girls Club u spomen na svoga oca. U svojoj autobiografiji “For the Love of the Game”, Jordan je istaknuo da se mislio umiroviti još potkraj 1992., zbog iscrpljenosti poslije Olimpijskih igara.

‘Kad smo odrastali, maštali smo o tome kako ćemo postati najbolji igrači MLB-a’

Kako bi ispunio san svog oca, Jordan je odlučio zaigrati bejzbol te je 31. ožujka 1994. potpisao za Chicago White Soxe. Kao član White Soxa imao je solidne statistike, a 1994. nastupio je i u dresu Scottsdale Scorpionsa na Arizona Fall League natjecanju. No, nakon svega godinu i pol izleta u drugi sport, odlučio se vratiti onom što najviše voli i što najbolje zna raditi. Igrati košarku.

“Oduvijek je volio igrati bejzbol,” izjavio je Jordanov brat Larry u dokumentarcu “Posljednji ples” i dodao:

“Kad smo odrastali, maštali smo o tome kako ćemo postati najbolji igrači MLB-a”.

“Obožava bejzbol i njegov otac je uvijek želio da se bavi tim sportom”, nadovezao se Ahmad Rashad.