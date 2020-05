KONAČNO JE TONI DOŠAO NA SVOJE: ‘On je heroj, jedan od najboljih Europljana ikad. Sad bi bio stroj za triple-double’

Posljednji ples- o novim epizodama 5 i 6

ESPN-ova dokumentarna hit serija “Posljednji ples” (The Last Dance) koja ima deset epizoda, a koja govori o možda i najvećoj sportskoj dinastiji svih vremena Chicago Bullsima, nastavila se u nedjelju navečer po američkom, tj noćas po hrvatskom vremenu, u premijeri epizoda 5 i 6.

Čitav dokumentarac je u biti kronika Chicago Bullsa i sve ono što se događalo iza kulise drugog trostrukog uzastopnog osvajanja NBA naslova, o obliku 10 000 minuta nikad objavljenog sadržaja.

Jordan i Bullsi dozvolili su NBA Entertainmentu da ih prate tijekom cijele sezone i dokumentiraju njihovu posljednju godinu na okupu. U seriji se nalaze nikada prije viđene snimke, kao i intervjui s više od 100 ljudi bliskih timu.

Evo što trebate znati iz pete i šeste epizode, koja je obuhvaćala Jordanov uspon na “Air Jordan”, tim iz snova 1992. i prvo umirovljenje Jordana, iz pera uglednog ESPN-a.

ESPN-ovi NBA stručnjaci za “Posljednji ples”:

Mike Schmitz: Volio bih vidjeti Tonija Kukoča u današnjem NBA-u, jer je njegova igra savršeno odgovarala današnjoj modernoj košarci. Kukoč bi mogao biti kreativan, triple-double mašina sa slobodom u igri onoj na razini Luke Dončića, a imao bi i više prostora za napredovanje. Povrh toga, njegov bi parelazak iz Europe u NBA bio daleko lakši, imajući u vidu međunarodni ugled u NBA sada u usporedbi s tadašnjim. Ali Kukoč, jedan od najuspješnijih europskih košarkaša svih vremena, pomogao je utrti put talentima poput Dončića. Trostruki prvak Europe, i tri puta najbolji igrač Europe, Kukoč ostaje heroj mladih europskih košarkaških talenata i zlatni standard kako se može uspjesti iz Europe u NBA-u.

Tim Bontemps: “Čak i znajući da će Kobe Bryant biti dio petog dijela “Posljednjeg plesa”, već u najavi i videći početak epizode – čuti Bryanta kako priča te NBA1998. godine, ne možeš a da ze ne obuzmu emocije.

Bilo je smiješno čuti ožalošćene veterane u svlačionici Istočne konferencije – skupine koja je uključivala Tima Hardawaya, Reggieja Millera, Pennyja Hardawaya i, očito, samog Jordana – razgovarali o drskom, mladom klincu koji je želio sve napraviti kao jedno – na jednom natjecanju. Istodobno, bilo je drsko čuti kako Bryant govori o Jordanu u takvim pobožnim tonovima i jasno pokazuje emociju prema osobi kojoj je Bryant učinio sve što je mogao da ju oponaša tijekom karijere…”, ističe Tim Bontemps.

“Stvarno mrzim rasprave o tome tko će pobijediti jedan na jedan”, rekao je Bryant u dokuemntarcu.

“Čuli ste navijače kako govore: ‘Hej, Kobe, pobijedio si Michaela jedan na jedan.’ A osjećam se kao da, ono što ste dobili od mene, to je od njega. Ovdje ne dobivam pet prvenstava bez njega, jer me je toliko vodio i dao mi tako sjajne savjete. ”

Također je bio zanimljiv izbor da Jordan ne govori o Bryantu u dokumentarcu. A opet, nesumnjivo je rekao sve što je želio u svom emotivnom govoru na komemoraciji Kobeju Bryantu u njegovom Staples Centeru ranije ove godine…

Ohm Youngmisuk: Sa 19 godina Kobe Bryant ušao je u Madison Square Garden kao najmlađa All-Star zvijezda ikada. All-Star utakmica iz 1998. godine također se dogodila na početku moje novinarske karijere pisajući za New York Daily News. Jedva sam čekao da gledam kako Michael Jordan igra protiv buduće megazvijezde u svojoj omiljenoj dvorani.

‘Ono što sam na kraju vidio je Jordan kako bježi od Bryanta u povijesnom generacijskom trenutku’

Ono što sam na kraju vidio je Jordan kako bježi od Bryanta u povijesnom generacijskom trenutku. Naravno, Kobe je slavno mahnuo Karlu Maloneu i možda je probio loptu. Ali bio je poseban.

Nedavno sam pitao bivšeg košarkaša New Jersey Netsa Jaysona Williamsa, koji je igrao u toj All-Star utakmici, o tome da MJ doda baklju te večeri.

“Mislim da MJ neće Kobeu ništa dodati”, rekao je Williams kroz smijeh.

“Može li mu prenijeti štapić dinamita!”

Jackie MacMullan: Danny Ainge igrao je za Portland Trail Blazerse u finalu NBA lige 1992. godine i bio je zaista zabrinut jer su ljudi govorili da bi Clyde Drexler mogao biti upravo na Jordanu.

‘Znao sam da smo u nevolji jer je Clyde dobio taj zadatak, a Michael se vrlo dobro brani, radeći sve ispravne stvari”, rekao mi je Ainge.

“Znao sam da ga neće zaustaviti – Ne Clyde ili bilo tko drugi – jer nitko nije bio na njegovoj razini.

”Jordan je u prvoj utakmici nadmašio Drexlera 39-16 u poenima i nikad se nije osvrnuo ciše na tu utakmicu. Samo koji tjedan kasnije, on i Drexler bili su olimpijski suigrači u Dream Teamu u Barceloni 1992., a Jordan je stiskao Drexlera toliko jako da su ga neki igrači napokon zatražili da odustane viđe od njega…

Jordanice promijenile industriju tenisica

Dave McMenamin: Kad sam vidio kako se Jordan s nostalgijom prisjeća sve ono što ga je okruživalo u njegovom posljednjem izletu u Madison Square Gardenu kao igrač Bulllsa, lomeći svoje originalne Air Jordanice, natjerao me na razmišljanje o teoriji zavjere koju mi ​​je jednom ispričao Kobe Bryant o toj utakmici.

Bilo je to 21. siječnja 2011. Bili smo u Denveru, visili na osnovnoj liniji kako bi napravili koju fotografiju s gostovanja Lakersa u Pepsi Centeru. Želio sam znati, jer je peta obljetnica njegove povijesne utakmice kad je zabio 81 poen, hoće li biti u iskušenju da obuće svoje tenisice, repliku, koje je nosio protiv Toronto Raptorsa kad je briljiralo. Jer, jedan je put Jordan imao retro u Madison Square Gardenu.

Kobe me je samo blijedo pogledao: ‘Je li ovaj čovjek stvarno rekao ono što mislim da je rekao?’

Ne, on ne bi nosio te tenisice, rekao mi je. I ne, Jordan nije nosio ni AJ1 da bi proslavio dolazak u najpoznatiju svjetsku dvoranu. Barem, ne prema Kobeu. ‘To je čisto poslovni potez Michaela’, rekao mi je Kobe. Nike je planirao ponovno objaviti Jordanine tenisice s potpisom, i koji je bolji način da nateraju ljude da kupuju cipele iz 80-ih nego da vide kako ih Jordan ljulja u kasnim 90-ima?

Nick DePaula: Ma ludo je smatrati da su Michaelovi roditelji mijenjali tijek povijesti tenisica – ne jedanput, već dvaput.

“Bio sam jednom Adidasov”, otkrio je Jordan u dokumentarcu. Deloris Jordan, koja je svog sina uvjerila da sudjeluje na Swoosh sastanku, sjeća se da je Michael rekao: “Ne idem u Nike, mama.”

‘Michael Jordan ne voli Isiaha Thomasa ni nakon svih ovih godina’

Jordan je gotovo pokušao napustiti Nike 1987. godine, nakon što je Petera Moorea, dizajnera Air Jordanica onih prvih, 1 i 2, angažirao Adidas. U jeku svog neslaganja s njima, Jordan je kasnio četiri sata na sastanak o Jordanicama 3, a nije igrao golf. Ovoga puta to je bio njegov otac James koji ga je na kraju ipak nagovorio da otiđe na sastanak, ispoštuje svoj ugovor s Nikeom i ostane pribran do kraja u tom poslovnom potezu.

Michaelova marka sada zarađuje više od tri milijarde dolara godišnje. Tko zna kakva je mogla biti indistrija tenisica da se Air Jordanice nikad nisu ni počele proizvoditi.

Eric Woodyard: Iskreno, je li netko iznenađen? Michael Jordan ne voli Isiaha Thomasa ni nakon svih ovih godina. Današnji segment to je još jednom dokazao. Nakon svih ovih godina, MJ se također konačno pozabavio razlogom zašto Isiah Thomas nije napravio svoj Dream Team – i iako on nije bio iza njega, on sigurno nije ni jamčio Thomasu da igra u njemu. Ovo je prvi put da sam čuo kako MJ hvali Thomasa kao drugog najvećeg iza Magic Johnsona. Zapravo sam bio više iznenađen tim. Pa oni se i danas natječu između sebe, tko je više osvojio, sve se važe…

Kevin Pelton: Michael Jordan imao je pravo biti ogorčen zbog gubitka MVP nagrade od 1992. do 1993. od Charlesa Barkleyja. Jordan je završio na trećem mjestu u glasovanju iza Barkleyja i Hakeema Olajuwona, dobivši 13 od 98 glasova.

Jordan je vodio ligu s velikom maržom u vrijednosti Basketball-Reference.com u odnosu na ostale igrača, a Barkley je bio četvrti, zaostajao za Karlom Maloneom. Iako je moja pobjeda iznad zamjenskog igrača stat favorizirala Olajuwon-a nad Jordanom, Barkley je također bio četvrti (treći je bio David Robinson). Iz ove perspektive, Barkley je dobio previše zasluga birača za Phoenixovo poboljšanje za devet pobjeda u toj sezoni, gledajući na kraju, kad se podvukla crta.