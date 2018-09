KOMENTAR: Posve je jasno zbog čega je Hrvatska postala košarkaški ‘patuljak’, a za to nije kriv samo čovjek koji sjedi na klupi reprezentacije

Hrvatska je novim porazom najvjerojatnije ostala bez nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Mogu reći da je ovo loše, sve je viđeno. Nema se tu što dodati. Katastrofa, dotakli smo dno. Sve ostalo ovako vruć ne mogu komentirati, poručio je predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Stojko Vranković poslije poraza od Poljske u Gdanjsku kojim su se šanse za nastupom na Svjetskom prvenstvu u Kini iduće godine svele na gotovo nemoguću misiju.

Jer, u preostala četiri susreta reprezentacija će biti bez NBA igrača i u takvom sastavu će joj, ovisno i o drugim rezultatima, trebati najmanje tri pobjede kako bi konkurirala za treće mjesto. Slijede dakle, dva obračuna s Mađarima, te po jedan s Litvom i Poljskom, odnosno reprezentacijama koje su u manje od tjedan dana nanijele dva poraza izabranicima Dražena Anzulovića.

S obzirom na posljednje rezultate košarkaški zaljubljenici, rekli bi cinično, već guglaju kako uzeti Mađarsku putovnicu pa da ispadnu da su barem donekle iz košarkaške zemlje.

Kanta za napucavanje

Davno su prošla vremena kada je Hrvatska izazivala respekt među suparnicima. Sada je postala kanta za napucavanje, o čemu najzornije svjedoče porazi od ‘velesila’ poput Nizozemske i Rumunjske.

Nakon razočaravajućih rezultata javnost uvijek traži dežurnog krivca. Ivica Skelin, nasljednik Ace Petrovića, možda ima opravdanje zato što nije imao na raspolaganju NBA igrače, ali i unatoč tome porazi od gore spomenutih reprezentacija ostavili su gorak okus.

Povjerenje predsjednika Saveza Stojka Vrankovića i šefa Savjeta za mušku košarku Dina Rađe, brzo je izgubio. U potrazi za novim izbornikom dvojac se odlučio za Dražena Anzulovića. Niti s njim, nažalost, stvari nisu krenule na bolje pa se ljeto istine pokazalo ljetom katastrofe. Imao je na raspolaganju sve zvijezde, od Bojana Bogdanovića, Darija Šarića, Ivice Zupca i Ante Žižića, ali nije uspio od njih stvoriti momčad što je ponajviše bilo vidljivo u završnici utakmica s Litvom i Poljskom.

Izbornik bez ideje

Anzulović je sinoć djelovao pomalo izgubljeno. Kako se vidjelo na TV ekranima, dok su na samom kraju košarkaši lovili rezultat, nije poput kolege na drugoj strani isrctavao akcije na tabli nego je pričao da ne smije raditi prekršaje i slično, a o akcijama niti riječi.

Također, Žižić je odlično otvorio utakmicu, igrao 20 minuta i bio po postotku šuta najučinkovitiji igrač (6/8 za dva poena i osam skokova u napadu), a odlučujuće minute završnice uopće nije igrao dok je na parketu bio Zubčić.

Anzulović se zbog loših rezultata uvijek može žaliti na to da je prekratko na klupi, no teško će mu to proći. Međutim, možda se upravo u tome krije jedan od glavnih razloga neuspjeha reprezentacije. Naime, Anzulović je već treći izbornik u eri Vranković-Rađa, dakle u posljednje dvije godine.

A kao što se pokazalo i u nekim drugim sportovima, posebno rukometu, česte promjene na klupi ne donose ništa dobro. Rekao je nešto o tome i Lino Červar kada je poslije poraza od Francuske na Euru u Zagrebu jasno rekao da izbornik mora imati podršku i ne strahovati da će poslije prvog posrtanja odmah dobiti otkaz.

Znači, prvi čovjek struke mora imati mir i treba mu se dati dulje razdoblje od nekoliko mjeseci kako bi nešto napravio i stvorio momčad koja će disati isti zrak. Konstanta na klupi je nešto što prvo treba osigurati ako se stvari u reprezentaciji misle mijenjati. Ali to je tek vrh sante leda ispod koje treba zaviriti s obzirom na to da košarka Hrvatima već dugo nije među omiljenim sportovima pa je i igrački bazen sve tanji.

Strano rješenje?

Osim na izborniku i igračima na vrhu Saveza također leži velika odgovornost za rezultate, a pitanje je što su Vranković i Rađa učinili po tom pitanju. Njihova politika brzopotezne smjene izbornika nije se pokazala dobrom, a možda su i pogriješili već u samom izboru. Jasno je da igračima poput Šarića i Bogdanovića te ostalima treba kvalitetan stručnjak na klupi. Pitanje je ima li Hrvatska trenutačno takvog. Možda je vrijeme da se okrenemo stranom kadru, baš poput Poljske na čijoj klupi sjedi Amerikanac Mike Tylor.

U suprotnom će i dalje vrijediti riječi poznatog kolumnista Bernarda Jurišića nakon sinoćnjeg poraza: “S četvoricom NBA igrača izgubiti od ovako drljave momčadi mora biti neka vrsta košarkaške poezije”.