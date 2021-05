Košarkaši Utah Jazza i New York Knicksa izjednačili su na 1-1 u serijama protiv Memphis Grizzliesa (pobjeda 141:129) odnosno Atlanta Hawksa (101:92), dok je Philadelphia 76-ers protiv Washingtona (120:95) povela s 2:0. OVDJE pogledajte što se sve događalo u utakmici Jazza i Memphisa, OVDJE u susretu Knicksa i Hawksa a OVDJE u dvoboju 76-ersa i Washingtona.

Knicksi su tako pobijedili svoju prvu playoff utakmicu u osam godina.

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović za Utah je zabio 18 poena uz 3 skoka i 1 dodavanje. Šut iz igre imao je 7-13, 1-5, slobodna 3-4.

Donovan Mitchell postigao je 25 koševa u svom povratku košarci nakon uganutog zgloba, a Jazzeri su pronašli načina da nadvladaju rekordnih 47 koševa Ja Moranta u noći sa srijede na četvrtak po hrvatskom vremenu u Salt Lake Cityju.

Mitchell, koji je bio ograničen na 26 minuta, zabio je pet trica. Rudy Gobert imao je 21 poen, 13 skokova i četiri blokade za Jazz.

“Bio je jako nervozan kad se vratio i jako su mu nedostajale utakmice. Dakle, bilo je sjajno dobiti njegovu energiju, njegovu pozitivnost i njegovu agresivnost”, rekao je Gobert.

“I’m on his ass. I’m on his ass. Get the f**k out of here.”

Mike Conley imao je 20 poena i 15 dodavanja, što mu je rekord u karijeri.

“Mike je imao 20 i 15 a Rudy 21 i 13 – učinili smo puno jako dobrih stvari pa mi je to olakšalo posao. Nisam morao ulaziti i sam raditi sve. Uspio sam pronaći svoje mjesto i napasti”, izjavio je Mitchell, prenosi amerčki ESPN.

Morant je srušio Conleyev rekord u poenima u doigravanju za Memphis i postao prvi igrač koji je postigao kombinirano čak 71 poen u prve dvije utakmice doigravanja u karijeri otkako se NBL spojio s BAA-om da bi stvorio NBA ligu prije sezone 1949./50.

