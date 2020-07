KING JAMES I ANTHONY DAVIS POKAZALI MOĆ U DERBIJU: Fantastični LeBron odlučio dramatičnu utakmicu; Pogledajte ovaj šou

Lakersi zasjeli na prvo mjesto Zapadne konferencije

Najbolji košarkaš svijeta LeBron James i Los Angeles Lakersi pokazali su kako su pomalo dizelaška momčad, kako im treba da se zagriju na radnu temperaturu. No, kako je njihov jutrošnji dvoboj po hrvatskom vremenu išao svome kraju, podizali su tempo, agresiju i kvalitetu igre.

Davis najefikasniji igrač utakmice

Centar Anthony Davis postigao je 34 poena, James je zabio pobjednički koš 12,8 sekundi prije kraja, a Lakersi su se približili jedinici 1 u play-offu zapadne konferencije nadmašivši Los Angeles Clipperse u derbiju 103:101. OVDJE možete vidjeti što se sve događalo u ovoj zanimljivoj i dramatičnoj utakmici.

Zápas si musím pozrieť, zatiaľ som videl len highlighty. Každopádne pri tejto výhre sa potvrdili presne moje slová z podcastu s @joe_trendy Ak chcú @Lakers zdolať @LAClippers , musí byť @AntDavis23 naj hráč na palubovke. By the way chápem hype okolo Ziona a už majú po sezóne https://t.co/aG3jOTYCDq — Tomas Prokop (@Lewysko) July 31, 2020

ČOVJEK KOJI JE DONIO KORONU U NBA JUNAK POBJEDE JAZZA: Bila je ovo posebna utakmica; ‘Nemamo igrača kao što je Bogdanović’

James je ostvario double-double učinak od 16 koševa, 11 skokova i sedam asistencija kako bi Lakersi preskočili Clipperse i zasjeli na čelo Zapada, a preostalo je sedam utakmica do kraja osnovnog dijela sezone. Kyle Kuzma dodao je 16 poena. Ivica Zubac igrao je 16 minuta za Clipperse, te zabio 2 koša. Imao je šut 1-3 iz igre, 3 skoka, asistenciju…

“Bila je ovo jedna prava, muška utakmica u kojoj smo se i mi i oni borili. Ne mogu se žaliti na ništa”, rekao je nakon završetka dvoboja centar Anthony Davis, prenosi NBA Yahoo.

Lebron james got the rebound https://t.co/swDHNDAPGE — Brill Ritter (@RitterBrill) July 31, 2020

Paul George je zabio je 30 koševa, a jedan od najboljih u ligi Kawhi Leonard 28 za Clipperse koji su imali 11 poena prednosti sredinom treće četvrtine, u dvoboju u kojem su itekako oscilirali u igri. Clippersi su imali spomenuto vodstvo nakon serije 26-5. Lakersi su odmah uzvratili svojom serijom 36-14 da bi povratili kontrolu.

Odluka pala u završnici

Odluka je pala u završnici. Paul George je zabio tricu 1:50 prije kraja dvoboja i smanjio vodstvo Lakersa na 99:98. U sljedećem napadu James je zabio polaganje, a George je na to odgovorio tricom i izjednačio na 101:101 29 sekundi prije kraja.

LeBron James maç topunda kaçırdığı şutun ardından 5 kişinin arasından (Kawhi+PG+…) topu alıp işi bitiriyor…#KurbanBayramı hediyesi :) #LakeShow pic.twitter.com/ysb7USt5T4 — N=B.A² (@bskt_23) July 31, 2020

I onda je na scenu stupio King James. Nakon što je zabio polaganje, ono pobjedničko ispostavilo se trenutak poslije, odmah u sljedećem napadu u obrani je briljirao. Isforsirao je da Leonard doda Georgeu za tricu, a onda je njega zatvorio u on je promašio.

LeBron James shutting down Kawhi and Paul George in the clutch! 🔒👑 pic.twitter.com/64VYhdHYcX — NBA SKITS (@NBA_Skits) July 31, 2020

“Ne možemo tako igrati, imali smo previše pogrešaka”, rekao je trener Clippersa Doc Rivers koji je igrao bez Loua Williamsona koji je u karanteni i Montrezla Harrella.

Inače, NBA liga vratila se nakon 141 dana pauze.

Lakersi 33. put u povijesti franšize stigli do 50 pobjeda

Četvrtak je obilježio prvu akciju NBA lige u 141 danu, a liga se vratila na posao nakon što je paronamija coronavirusa prisilno isključena.

Lakersi su 33. put u povijesti franšize stigli do 50 pobjeda, a ovo je 12. put da je James pomogao svojoj momčadi da dođe do toliko pobjeda u 17 sezona. Tricom 8:30 prije kraja dvoboja James je produžio NBA rekord i u 989 utakmici zaredom u ligi postigao je najmanje 10 poena. Prije susreta su svi igrači na terenu kleknuli na himnu i tako protestirali protiv rasizma i policijskoga nasilja u SAD-u, no za to neće biti kažnjeni kao NHL igrač Colin Kaepernick, koji je pri kleknuo tijekom izvođenja himne 2016. godine.

Rezultati utakmica u noći s četvrtka na petak

New Orleans Pelicans – Utah Jazz 104:106

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 103:101

(Ivica Zubac igrao 16 minuta, 2 koša, šut 1-3, 3 skoka, asist)