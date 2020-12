KEVIN DURANT VRATIO SE NAKON GODINU I POL PAUZE: Odmah je odigrao dobru utakmicu, Netsi će ove sezone biti strašni

U neslužbenom debiju za Brooklyn Netse, čak 552 dana nakon posljednjeg nastupa, Kevin Durant je postigao 15 koševa u pobjedi 119:114 protiv Washington Wizardsa u pripremnom susretu uoči početka nove NBA sezone.

Durant nije nastupa otkako je u finalu NBA lige 10. lipnja 2019. slomio Ahilovu tetivu, tada kao član Golden State Warriorsa.

“Sjajno sam se osjećao, lijepo se vratiti u rutinu i vratiti se na parket,” rekao je Durant nakon pobjede Brooklyna.

“Nisam igrao sjajno, ali osjećao sam da imam solidne trenutke,” dodao je.

