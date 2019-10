KEVIN DURANT HTIO JE IGRATI U MOMČADI SRPSKOG TRENERA, OVAJ MU ODGOVORIO: ‘Ne može’

Njegova ozljeda označila je kraj Golden State Warriorsa kakve poznajemo i cijele jedne ere u NBA ligi. Preselio se u Brooklyn Netse za koje još neko vrijeme neće zaigrati

NBA zvijezda na prisilnom odmoru Kevin Durant izrazio je želju da zaigra u Europi. Njegova izjava skrenula je mnoge poglede, ali i povećala interes za europsku košarku.

“Želio bih moju zadnju sezonu igrati “preko bare” u Barceloni. To je druga najbolja liga na svijetu. Euroligaške utakmice čine se zanimljive. Ne znam hoću li to i napraviti, ali bilo bi super to iskusiti”, rekao je Kevin Durant i zagolicao maštu mnogih fanova europske košarke.

Odbijenica, bar zasad

Ali ne i trenera Svetislava Pešića koji vodi Barcelonu. Sedamdesetogodišnja legenda srpske košarke za Mundo Deportivo rekla je da za Duranta trenutno nema mjesta u Barceloni, a i da nije iznenađen njegovom izjavom.

“Nisam iznenađen, Durant dobro poznaje košarkašku situaciju izvan NBA. Ovo sada je signal da su se neke stvari promijenile u posljednjih pet do deset godina, jer ranije igrači tog nivoa nisu ni znali da postoji drugačija vrsta košarke. Sada znaju, ona je globalni sport”, izjavio je Pešić te naglasio da će Durant kod njih možda moći doći sljedeće godine.

Njegova ozljeda označila je kraj Golden State Warriorsa kakve poznajemo i cijele jedne ere u NBA ligi. Preselio se u Brooklyn Netse za koje još neko vrijeme neće zaigrati, no, kad se to dogodi, u tandemu s Kyriejem Irvingom bit će kandidat za mjesta u vrhu Istočne konferencije. S klubom iz New Yorka ima ugovor na 164 milijuna dolara u naredne četiri godine.