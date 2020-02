KAKVA JE SITUACIJA S HEZONJOM? Izbornik otvoreno o najvećoj enigmi; ‘Da bi bio u reprezentaciji treba igrati. Nije bajno’

‘Najvažnije za Hezonju u ovom trenutku je da igra u svom klubu. Da bi bio u reprezentaciji Hrvatske treba igrati. Ono što vidim ovako na daljinu, što pratim, nije bajno’

Izbornik hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije Veljko Mršić (48) u srijedu je u Zagrebu objavio imena 16 kandidata za reprezentaciju pred kojom su kvalifikacije za Europsko prvenstvo. I to je ono što je izborniku trenutno samo u fokusu. Iako novinare i hrvatsku košarkašku javnost nekako više zanimaju lipanjske olimpijske kvalifikacije u Splitu, Veljko Mršić ipak je zadržao naglasak samo na predstojećim kvalifikacijama…

Kaže nam da je Split još predaleko i kako nije dobro preskakati stepenice. Stoga, na naše pitanje kakva je situacija s Marijom Hezonjom, je li mu se konačno javio, govori…

“Gledajte, Split je tako daleko da vam ja, iskreno, o tome još uopće ne razmišljam. Najvažnije za njega u ovom trenutku je da igra u svom klubu. Da bi bio u reprezentaciji Hrvatske treba igrati. Ono što vidim ovako na daljinu, što pratim, nije bajno. U sezoni jedna ozljeda mijenja dosta toga. Vidjet ćemo sad kad prođu rokovi za tradeove, kako će sve biti i kako se se odigrati, onda će se znati puno više”, kazao nam je u uvodu razgovora Veljko Mršić, koji je u svom prvom razgovoru odmah nakon što je postao izbornik, upravo onom za Net.hr, rekao kako će sa svima “koji su interesantni i koji imaju potencijal za reprezentaciju porazgovarati i oni koji su spremni se dati 100 % u taj projekt, onda OK, a ako ne, Bože moj, nikog ne treba siliti na ništa…

Svatko zaslužuje svoju šansu. To su dečki koji su veliki potencijali, svaki vrhunski sportaš ima svoj ego i treba mu prići, uvjerit ga u nešto. Ali, ako ima bilo kakvih kolebanja, ili ne može pratiti iz bilo kojih razloga, takvog je onda najbolje ne zvati, nema smisla. Mi smo kroz povijest, uz zadnjih tih 25 godina, puno puta i prije gubili te odlučujuće utakmice radi nekih stvari koje nismo mogli istrpiti.

Ovo nam je Mršić rekao u svibnju prošle godine u svom prvom intervjuu kao izbornik Hrvatske

Primjerice, neku nepravdu, ili bi sami napravili neku pogrešku u igri, a to je sve posljedica, uz košarkaške vještine i psiho fizičkih osobina ličnosti, koliko se netko da, sve je to posljedica treninga. Ako na treningu nešto možeš istrpiti i gurati se do maximuma, van svoje komforne zone, to ćeš raditi i na utakmici. Ako na treningu to nećeš napraviti, na utakmici ćeš u kritičnom trenutku popustiti, pa će se dogoditi i neki poraz od zadnjeg šuta, zagrađivanja ili nekog glupe greške, nepotrebne. Sve navedeno posljedica je toga koliko si spreman jako trenirati i biti glavom i srcem unutra”, kazao nam je Veljko Mršić početkom svibnja prošle godine…

Mršić je poznat kao trener koji ne pati previše na imena. Postoje zasluge, ali postoji i trenutna forma igrača, odnosno stanje koje može pridonijeti reprezentaciju u datom trenutku, odnosno koliko može. Mario Hezonja trenutno igra na kapaljku u Blazersima, minute su mu opadanju, a uz to i nije baš u nekoj formi. No, to ne znači da ne bi bio od koristi momčadi, radi se o kvalitetnom igraču. Iako, minute su itekako bitne…

‘Mi na ljeto nećemo imati puno vremena za pripremu’

“Gledajte, sigurno da svaki od kandidata treba igrati, bilo bi bolje da igraju. Jer, mi na ljeto nećemo imati puno vremena za pripremu, možda dva tjedna. Igrač koji nije igrao čitavu sezonu ne moguće ga je dovesti u formu u tako kratkom periodu. Stoga je poželjno da igraju, da imaju dobre sezone iza sebe i to je put kako će ići u reprezentaciju”, istaknuo je Mršić i dodao kako će svatko od pozvanih morati biti skroz unutra, bez iznimaka:

“Naravno, to je bitno. Imamo neke vrijednosti koje sam postavio i koje su bitne za funkcioniranje momčadi. Onaj koji ima te vrijednosti, naravno uz potrebnu kvalitetu, bit će unutra. Onaj tko nema te vrijednosti, neće dobiti taj poziv”.

Ostalo je još jako malo vremena do prve dvije utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2021. u košarci, u kojima će 21. veljače u Zagrebu gostovati Švedska, a 24. veljače će Hrvatska igrati u Nizozemskoj.

Ukić i Simon dobili poziv, Ukić sigurno dolazi

Izbornik Veljko Mršić pozvao je veterane Roka Ukića i Krunu Simona. Uz Hrvatsku, Nizozemsku i Švedsku u skupini D još je i Turska, a najbolje tri reprezentacije izborit će nastup na EuroBasketu 2021. kojemu će domaćini biti Češka, Gruzija, Njemačka i Italija. Povratak Roka Ukića u reprezentaciju priča je koja se, tako, ostvarila nakon brojnih najava, a izbornik je rekao da ga je vratio kako bi donio sigurnost u svoju momčad…

“Oni su dobili poziv i Ukić sigurno dolazi. Simon je pod malim upitnikom, mora se dogovoriti još sve s klubom Anadolu Efesom. Prvu utakmicu protiv Švedske ne može igrati sigurno, ali nadamo se da će biti u drugima uz nas”, objašnjava nam Veljko Mršić koga smo upitali kakva je situacija s NBA igračima, da li se proteklih dana, tjedana, s nekim od njih čuo? Dario Šarić ozlijedio je gležanj u Phoenixu…

U kontaktu sam sa svima u NBA. Ozljede su sastavni dio sporta i sezone, Šarić će se brzo vratiti na teren’

“U kontaktu sam sa svima. Ozljede su sastavni dio sporta i sezone. Nije to nikakva specijalna ozljeda, bit će vrlo brzo na terenu”.

Ivica Zubac koristi dobro svoju minutažu koju dobiva od svog trenera Doca Riversa u Los Angeles Clippersima. Utakmice redovno započinje u petorci, iako doduše igra manje od Montrezla Harrella, fizički moćnog centra koji ga mijenja i koji igra više od Zupca, jedinog centra u NBA ligi koji ulazi s klupe i zabija u prosjeku 19 poena po utakmici…

O Zupcu u Clippersima

“Jako je dobro što Zubac igra u Clippersima, i što igra dobro. Radi veliki napredak iz sezone u sezonu i to je za sve nas koji smo u košarci jako bitno. Bitno je za svakog da mu razvoj bude takav, a naročito za košarkaša iz NBA igre koji je u reprezentativnom fokusu. Svi koji igraju u NBA ligi žele igrati za Hrvatsku u Splitu, normalno ako dobiju poziv”, govori nam Veljko Mršić.

‘Nije bitno kako počne sezona, nego kako ona završi’

No Dragan Bender i Ante Žižić, pak, ne igraju u svojim klubovima Milwaukee Bucksima i Cleveland Cavaliersima, odnosno igraju vrlo malo…

“Šteta za njih. No, tako je, kako je. Vidjet ćemo. Kažem, duga je još sezona. Vidjet ćemo kako će završiti. Nije bitno kako počne sezona, nego kako ona završi”, naglasio nam je Veljko Mršić i za kraj prokomentirao (ne)igranje Luke Šamanića u slavnim San Antonio Spursima kod najboljeg košarkaškog trenera današnjice, jednog od najvećih košarkaških trenera ikad, genija Gregga Popovicha…

“On je u sustavu Spursa, u rukama Gregga Popovicha. Spursi su ga draftirali, imaju za njega plan razvoja, na koji način žele da to bude, i to provode u djelo. Planira ovu godinu igrati u razvojnoj ligi. I on je u fokusu za reprezentaciju, uostalom svatko tko ima kvalitetu. No, vidjet ćemo”.