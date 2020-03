KAKVA JE SITUACIJA S DARIJOM ŠARIĆEM? Razgovarali smo s njegovim roditeljima; ‘Oni nisu u karanteni, nije još ta razina. No, situacija nije dobra’

‘Oni nisu u karanteni, nije još ta razina. No, situacija nije dobra’

Zbog prvog zaraženog košarkaša u NBA ligi, All Star košarkaša Rudyja Goberta iz Utah Jazza, suigrača Bojana Bogdanovića, obustavljeno je tamošnje prvenstvo. Zasad je još nepoznato hoće li se nastaviti i što će biti s preostalih 259 utakmica koje su se trebale odigrati prije doigravanja. Sigurno je samo to da će NBA liga biti prekinuta na najmanje dva tjedna, koliko traje proces inkubacije i standardna karantena, ali postoji mogućnost da će sve biti obustavljeno na dulje vrijeme. Tih dva tjedna bilo bi idealno…

ZABORAVITE SERIE A, LIGU PRVAKA, HNL…: Evo zašto je zastrašujuće što se koronavirus pojavio u NBA-u

Presedan bez premca

Međutim, još nije konačno odlučeno hoće li momčadi trenirati u tom razdoblju, ali je izvjesno da neće. Kako bilo, u NBA ligi je ovaj slučaj prekida sezone presedan bez premca. Situacija nije niti malo bezazlena, i zbog toga je odlučena ova radikalna mjera. S obzirom na proces inkubacije od dva tjedna i to da se u NBA ligi utakmice igraju češče nego u drugim sportskim ligama, pa je širenje zaraze kud i kamo veće, pitanje je koliko se virus COVID-19 već proširio?

Postoji ozbiljni strah da se koronavirus raširio u Americi

Ne zna se, dakako, kad je točno Gobert zaražen, ali u posljednja dva tjedna Utah je igrala protiv Toronta, Detroita, Bostona, New Yorka, Clevelanda i Washingtona. Četiri od tih šest utakmica igrala je momčad iz Salt Lake Cityja u gostima i postoji ozbiljni strah da se koronavirus raširio. Svim igračima tih momčadi, stoga, preporučena je samoizolacija, ali svi su ti klubovi već igrali i protiv drugih protivnika, kao što su i suci na tim utakmicama sudili i druge dvoboje, pa se poveznice mogu napraviti s doslovno svih 30 NBA momčadi, odnosno čak se ide do toga da su zaraženi i navijači. Da, uistinu zastrašujuće.

Nas, naravno, najviše zanima kakva je situacija s našim košarkašima? U NBA ligi igraju Bojan Bogdanović, Dario Šarić, Ivica Zubac, Dragan Bender, Mario Hezonja, Ante Toni Žižić. Luka Šamanić prebačen je iz razvojne lige u prvu momčad San Antonio Spursa. Kontaktirali smo Veselinku Šarić, majku Darija Šarića, koja se sa svojim sinom čula sinoć prije spavanja…

Veselinka Šarić: ‘Sinoć nije ništa puno govorio, samo je kazao kako će neke utakmice biti zatvorene za navijače’

“Sinoć nije ništa puno govorio, samo je kazao kako će neke utakmice biti zatvorene za navijače. To je ono zadnje što je bilo do ove nove situacije, nakon koje se s njim nisam čula. Dario nije napet niti uspaničen. Nije niti dao do znanja da je alarmantna situacija u Phoenixu. Više sam ja njemu govorila kakva je situacija kod nas. Prije dva dana kad sam se isto čula s njim, situacija je kod nas bila gora nego tamo”, kazala nam je Veselinka Vesa Šarić i dodala:

“Kad je kod nas uzelo to maha, njega je itekako to počelo zanimati, najviše zbog tate koji vozi po Hrvatskoj i u Italiju. No, ništa nije komentirao za Arizonu. Što se tiče ostalih naših košarkaša, to ne znam ništa.

Nazvali smo i Predraga Šarića, Darijevog tatu, koji nam je kazao sljedeće:

Predrag Šarić: ‘Oni nisu u karanteni, nije još ta razina’

“Dario je dobro. Sad je to sve definitivno obustavljeno, a njegov razgovor majkom, kako sam shvatio, išao je u tom smjeru da se zatvara liga na mjesec dana. Oni nisu u karanteni, nije još ta razina. No, situacija nije dobra. Što i kako, kako će se to razviti, kako će to izgledati na kraju, što će biti s njima u sljedećih mjesec dana u košarkaškom smislu”, zaključio je Predrag Šarić.