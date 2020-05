Perspektivu igrača ponudio je i najluđi član slavne generacije Bullsa Dennis Rodman koji se osvrnuo na svoju ulogu, pogotovo na kreiranje šansi za koševe odmah nakon što bi uhvatio skok

Što više godina prolazi, to više legenda o njima raste. Po mnogima su Jordanovi Bullsi najbolja košarkaška momčad u povijesti, a dokumentarni serijal The Last Dance opet ih je vratio u fokus javnosti.

Jordanovi Bullsi bili su notorna momčad u kojoj su vrhunski NBA igrači pristajali živjeti i djelovati u sjeni najvećeg svih vremena. Gotovo da nema analitičara koji će reći da Scottie Pippen ne bi ostvarivao astronomske brojke da je igrao u bilo kojoj drugoj momčadi.

Bio je tu i sjajni Ron Harper, Dennis Rodman koji je bio apsolutna životinja u obrani i u skoku, a naš Toni Kukoč bio bi u drugoj momčadi također velika zvijezda. No svi su se oni savršeno uklopili u sustav Phila Jacksona koji je zajedno s legendarnim Texom Winterom formirao nezaustavljivi “Triangle” napad.

Vrhunske analize

Strategija je to koja zahtjeva puno prakse i razumijevanje suigrača. Pokušali su to odigrati još neki treneri, ali nitko nije uspio tako dobro spojiti igrače da bi doveo “trokut” do savršenstva kao Phil Jackson.

Kako su gazili Bullsi, prikazao je u svojim videima ugledni ESPN, a u jednom ga je objasnio sam Jackson. Pogledajte i poslušajte kako je izgledala taktika legendarnih Bullsa kroz perspektivu velikog Phila.

Također, perspektivu igrača ponudio je i najluđi član slavne generacije Bullsa Dennis Rodman koji se osvrnuo na svoju ulogu, pogotovo na kreiranje šansi za koševe odmah nakon što bi uhvatio skok.

U trećem je video bivši NBA igrač i trener Mark Jackson objasnio kako su Bullsi pregazili Indianu. Uživajte u njegovoj analizi:

Također, pogledajte i poslušajte Stevea Kerra koji je analizirao Bullse i Utah Jazz koji su igrali u NBA finalu s fokusom na akciju Bullsa “53”, odnosno pick and roll niskog krila i centra.