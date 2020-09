Bender se u SAD-u nije razvio u igrača kakav su svi mislili da će biti, no prošao je jako puno već za 22-godišnjaka. Povratak u poznato mogao bi učiniti čuda za njega i pomoći mu da ostvari bar dio svog vrhunskog potencijala

Četrdeset i tri poena, 21 skok, šest asistencija i pet ukradenih lopti. Gledatelji su tog dana prije šest godina otvorenih ustiju u čuđenju gledali što je 17-godišnji Dragan Bender radi na terenu. U toj je utakmici juniorske Eurolige za sa svojim tadašnjim klubom Maccabijem osvojio sedmo mjesto, no to nije bilo bitno. Momčad Bologne nije imala nikakvo rješenje za Čapljinca koji je izgledao kao da će pokoriti cijeli košarkaški svijet.

Hrvatski košarkaški reprezentativac šest godina nakon ovog spektakularnog izdanja vraća se u Maccabi iz NBA lige, no uz puno manje pompe nego kad je odlazio. Pridružit će se tamo još jednom Hrvatu – Anti Žižiću koji je također okončao, bar zasad, svoju NBA avanturu.

Veliku pompu izazvao je Bender koji je svoje prve ozbiljnije košarkaške korake napravio u Splitu, da bi vrlo brzo, još prije nego što je postao punoljetan, završio u izraelskom klubu. Tamo ga je povukao još jedan velikan splitske košarke Nikola Vujčić i nije pogriješio – Bender je sa svojim visinom, pokretljivošću i ogromnim potencijalom bio pun pogodak.

Kad je navršio 18 godina, krenule su priče da bi mogao završiti u NBA ligi, i to kao vrlo visok izbor. 2015. godine Mario Hezonja je oborio hrvatski rekord i postao Hrvat koji je odabran najvišim izborom na NBA draftu. Orlando ga je birao kao petog, a Bender je nadmašio čak i to. Godinu nakon Hezonje Phoenix Sunsi prozvali su Čapljnca na draftu kao 4. izbor i time izazvali pravu euforiju.

Welcome to Arizona

Prije svega, treba razumjeti kontekst u kojem je Bender stigao u NBA ligu. Tamo je zavladala prava revolucija. NBA liga u kratkom se vremenu napunila igračima iz cijelog svijeta, nikad više stranaca nije bilo na rosterima, a pace and space Warriorsi nametnuli su vanjski šut i tempo kao dvije glavne karakteristike moderne košarke.

Tražila se raznovrsnost i sposobnost prilagodbe bespozicijskoj košarci, a šutirati su morali svi, od centara do playmakera. Bender je, po svim svojim karakteristikama, bio stvoren za takvu košarku. Imao je dobar šut za tri, vidio je teren iznadprosječno, znao je podvaliti loptu, a zbog svoje visine od preko 210 cm nije smio imati problema u skoku i u zaštiti obruča.

Naravno da su krenule usporedbe s velikanima hrvatske košarke, spominjali su se, naravno, Toni Kukoč koji je bio igrač sličnih karakteristika (samo sve to puta 10) i Dino Rađa. A koliko visoki i raznovrsni Europljani mogu biti opasni pokazao je Kristaps Porzingis koji je godinu prije Bendera stigao u ligu. No Dragan nije takav lik da se pretjerano htio hvaliti. Svojim je izjavama i skromnošću jednostavno oduševljavao.

“Dovoljno je da si Europljanin i visok, pa da te počnu uspoređivati s Nowitzkim ili Porzingisom. Želim samo nastaviti raditi na svojoj igri i izgraditi svoj identitet na terenu. Koncentriran sam samo na ovu sezonu i moj sadašnji klub”, govorio je uoči drafta Bender.

Liga ekstrema

A nakon rekordne noći na draftu i nekoliko dobrih izdanja u ljetnoj ligi, Benderova prva sezona završila je ispod svih očekivanja. Zna se da se visoke igrače u pravilu mora čekati da se razviju, ali od tako visokog izbora na draftu očekivalo se puno više od tri poena u prosjeku po utakmici.

Njegova druga sezona sa Sunsima bila je puna prilika, no nije se snalazio. Na parketu je provodio 25 minuta u prosjeku, igrao je u svim utakmicama te sezone i zabijao 6,5 poena po utakmici. Prilika je to kakvu neće više dobiti u svojoj NBA karijeri. Mislili su da će to biti njegova sezona kad će eksplodirati, no nije se ništa dogodilo. Bender i Sunsi bili su jedno veliko razočaranje.

Njegova je posljednja šansa zapravo bila suradnja sa srpskim trenerom Igorom Kokoškovom, ali on je bio prema njemu nemilosrdan. Ovako je objasnio u kratkim crtama kako je gledao na Benderovu situaciju u klubu:

“Ovo je liga ekstrema. Morate biti ekstremno dobri u barem jednom segmentu igre ako želite uspjeti ovdje, a to kod Bendera nije slučaj”, rekao je brutalno iskreno o svom igraču te potom dodao: “Kada je došao ovdje, bio je praktički na razini G League igrača. Definitivno je preskočio neke korake u karijeri.“

Drobilica talenata

U Benderovu obranu, Phoenix Sunsi nisu na mjesto na kojem se mladi igrači mogu razviti. Istina, Devin Booker je zvijezda, ali Ayton je stigao kao prvi pick i još uvijek se traži u takvom okruženju, a da ne spominjemo Josha Jacksona koji je s koledža stigao kao zvijezda, a onda potpuno propao slično kao i njegov nekadašnji suigrač Marquese Chriss. Jedan novinar L.A. Timesa nazvao je Benderovu poziciju “košarkaškim paklom”.

Bender je nakon nelijepog rastanka od Sunsa pokušao sreću pronaći u Milwaukeeju i Golden Stateu u kojima je odigrao neke dobre partije, no nedovoljno dobre da ga ostave na ugovoru za NBA ligu.

“Jack of all trades, master in none“, tako Amerikanci kažu za igrače koji su dobri u gotovo svim segmentima igre, ali ne rade ništa odlično. Bender se u SAD-u nije razvio u igrača kakav su svi mislili da će biti, no prošao je jako puno već za 22-godišnjaka. Povratak u poznato mogao bi učiniti čuda za njega i pomoći mu da ostvari bar dio svog vrhunskog potencijala.