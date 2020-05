Nije Aco znao da je dečko protiv kojeg je u to vrijeme igrao bio upravo Jordan. No zapamtio je najbolji igrač svih vremena njega

Još je uvijek aktualan The Last Dance, dokumentarac o Michaelu Jordanu i njegovim Bullsima koji je u ovom trenutku kao lektira za svakog fana košarke.

Brojne anegdote vežu Jordana i za hrvatsku reprezentaciju, pogotovo one dvije utakmice na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine. No malo je poznata priča da je deset godina prije toga Aco Petrović na terenu uništavao Jordana. Sve je to ispričao u nedavnom intervjuu za Jutarnji list.

“Reprezentacija bivše države pripremala se za Svjetsko prvenstvo u Kolumbiji, a Zoran Radović iz Crvene zvezde i ja borili smo se za posljednja dva mjesta u momčadi. Na pripremnu utakmicu došla nam je mlada selekcija iz Amerike. U tom sam dvoboju izborio put u Kolumbiju”, započeo je Aco priču.

‘Tko vam je taj idiot?’

“Radio sam sve ne bih li išao na Svjetsko prvenstvo. Čuvao sam nekog američkog mladca i uništavao ga provokacijama. Kad mu je pukao film, pustio me je da u napadu radim što hoću. Amere sam nakrcao poenima. Deset godina kasnije – finale s američkim Dream Teamom na Olimpijadi u Barceloni. Dražen na parketu, ja na klupi pomoćnik Petru Skansiju”, prisjetila se legenda hrvatske košarke.

“U jednom trenutku do Dražena dolazi Michael Jordan i pita: “Tko je onaj idiot što vam sjedi na klupi!?” Dražen mu je odgovorio: “To mi je brat!” Tada sam shvatio da sam do Kolumbije došao jer sam maltretirao Jordana”, zaključio je priču sadašnji izbornik Brazila.