KAKAV PEH ZA KRUNU SIMONA: Zbog korone izgubio prvenstvo, a sad i Euroligu

Ove sezone neće više biti elitne europske košarke. Na službenim stranicama Eurolige objavljeno je da izvršni odbor natjecanja preispitao sve opcije za nastavak sezone, ali je ipak na kraju donio odluku da se sezone Eurocupa i Eurolige ne bi trebale nastaviti.

Također, objavljeno je da će nova sezona Eurocupa početi 1. listopada ove godine, dok je start nove sezone Eurolige zakazan za 30. rujna.

“Ovo je, bez sumnje, nateža odluka koju smo morali donijeti u proteklih 20 godina. Zbog razloga na koje ne možemo utjecati bili smo prisiljeni skratiti najuspješniju i najuzbudljiviju sezonu europske košarke”, izjavio je predsjednik Eurolige Jordi Bertomeu.

Having explored every possible option, the Executive Board has made the decision to cancel the 2019-20 Turkish Airlines EuroLeague and 7DAYS EuroCup, as well as the Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament and EuroLeague Academy.#EUROLEAGUEUNITED

— Turkish Airlines EuroLeague (🏠) (@EuroLeague) May 25, 2020