KAD KREĆE NOVA SEZONA NBA LIGE? Dva su datuma u igri, čekaju nas i brojne promjene

NBA sezona kasno je ove godine završila, a kad će biti početak nove sezone još je uvijek veliko pitanje. Srećom, čelnici lige odredili su dva moguća datuma na koje bi sezona mogla krenuti.

Prvi je 22 prosinca ove godine, a drugi je 18. siječnja sljedeće godine. Kako pišu američki mediji, trebalo bi se glasovati o prijedlozima, a rezultati će se znati do kraja ovog tjedna.

@RipCityMornings Looks like the NBA is desperate for a pre-Christmas start…The NBAPA may vote as early as tomorrow on such a plan…https://t.co/mnnGW7KYcR

— Skookum Tyee (@SkookumT) November 4, 2020