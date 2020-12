Od Slovenca se očekuje sezona na MVP razini, no još će barem dva igrača trebati jako podignuti svoju igru da bi Mavericksi bili konkurentni

Ljubitelji NBA lige reći će da je Božić uranio tri dana ove godine. NBA liga večeras pali svoje motore, a na samom startu čekaju nas svije prave poslastice. U prvoj se utakmici sastaju nekadašnji NBA prvaci Golden State Warriorsi oslabljeni za Klaya Thompsona i Brooklyn Netsi, u odnosu na prošlu sezonu, pojačani za eksplozivne strijelce Kevina Duranta i Kyrieja Irvinga.

Drugi susret je “bitka za L.A.“ između prvaka Lakersa i rivala im Clippersa, koji su protekle sezone ipak malo prerano ispali iz borbe za naslov prvaka. Sjajna je to uvertira za novu NBA sezonu koja bi, usprkos izostanku publike trebala biti spektakularna.

Kraljevi i lovci

LeBron James i Lakersi uzeli su poprilično uvjerljivo naslov prvaka protekle sezone, a sad su se samo još više pojačali. Istina, izgubili su Rajona Ronda, Averyja Bradleya i Dannyja Greena, ali pojačanja koja su doveli lijepo će popuniti njihove pozicije. Puno su jači ispod koša sad kad je stigao Marc Gasol koji i s 35 godina može na terenu napraviti razliku u obrani u ograničenoj minutaži. Gasol i Anthony Davis dovoljni su da nitko i ne pomisli ući na obruč, a stigao je u Lakerse i energični Montrezl Harrell, i to baš iz Clippersa. Harrell je prošle sezone bio najbolji šesti igrač u ligi, a u Lakersima mu se pridružio i jedan od glavnih konkurenata za tu nagradu prošle sezone Dennis Schröder.

Ubacite u sav taj košmar i LeBrona Jamesa, miljenika navijača Alexa Carusa i tempiranu bombu Kylea Kuzmu i imate momčad koja može obraniti naslov prvaka bez problema. Dobro, uz malo problema.

Momčad koja izgleda dovoljno moćno da bi Lakersima stvorila probleme je Milwaukee. Bucksi su uspjeli zadržati Giannisa Antetokounmpa, dali su mu ugovor na 228 milijuna dolara. Grk je tako osigurao svoju budućnost i sad se može posvetiti borbi za titulu sa svojom momčadi. Doveli su mu ove godine i pojačanje. Eric Bledsoe je zamijenjen za Jruea Holidaya, jednog od najboljih obrambenih bekova, raznovrsnog timskog All-Star igrača kojem se nije problem podrediti momčadi.

Bucksi će jahati Giannisa cijelu sezonu, to je neminovno, trener Mike Budenholzer cijeli svoj sustav kroji prema njegovim mogućnostima, a to mu je i donijelo MVP titulu drugu godinu zaredom. Forte Bucksa je elitna zaštita obruča i učinkovit šut za tri poena, što je jedina Giannisova boljka. Na Istoku im ne bi smio biti problem stići do prvog mjesta u regularnoj sezoni, a ove su sezone pokazali da u doigravanju ipak vrijede neka druga pravila.

Mislimo, pritom, naravno, na Miami Heat koji je iznenadio sve sjajnim prodorom kroz NBA balon sve do velikog finala u kojem su ih pokosile ozljede. Jimmy Butler i njegova banda odmetnika nisu shvaćeni ozbiljno i zbog toga su stradale mnoge NBA momčadi.

Miami je zadržao većinu svog rostera koji je iznimnom obranom i borbenošću kreirao play-off senzaciju. Mo Harkless je zamijenio Jaea Crowdera, a stigao je Avery Bradley, još jedan obrambeni bulldog koji će dati dodatnu čvrstinu Spoelstrinoj momčadi. Tyler Herro trebao bi ove sezone eksplodirati nakon što je u doigravanju pokazao koliko opasan može biti. Bit će ga zanimljivo gledati u većoj minutaži.

Moramo među ove favorite uvrstiti i Clipperse. Hrvatski košarkaš Ivica Zubac konačno će dobiti veću minutažu sad kad su ostali bez Harrella, a zamjena mu je veteran Serge Ibaka. Clippersi su ogroman, 190 milijuna dolara težak ugovor dali Paulu Georgeu, nadajući se da će ga to podignuti na višu razinu. Kawhi Leonard jedan je od najboljih igrača lige, Lou Williams još uvijek opasan s klupe. Zdravi Clippersi stvorit će probleme svakome, a ne bismo se čudili da ih vidimo u finalu Zapada protiv Lakersa.

Nagazne mine

Po običaju, uoči NBA sezone najzanimljivije su one momčadi koje su sposobne za velika iznenađenja, a tako, prije svih, izgledaju Houston Rocketsi u ovom trenutku. Iako je situacija kod njih jako komplicirana (Harden se udebljao i želi otići iz kluba), Rocketsi izgledaju kao da mogu svakog iznenaditi, ali i biti najveće razočaranje sezone.

John Wall vratio se nakon duge stanke i izgledao neloše, a s njim se ponovo ujedinio i nekadašnji suigrač s Kentuckyja Demarcus Cousins, nekad All-Star centar koji je također imao puno problema s ozljedama. Ubacite Jamesa Hardena koji se možda i pomiri s činjenicom da će ostati u Rocketsima i imate jako napadači opasnu momčad koja s Tuckerom, Houseom i Gordonom ima jako dobre šuterske opcije.

Također, Denver ima onu najgoru titulu „simpatične momčadi“ koja igra dobro, ali jednostavno nema ono nešto da bi napravila korak više. Jokić je možda i najbolji centar lige, vuče momčad u kojoj nema zvijezdu koja bi ga popratila. Denver će odigrati dobru regularnu sezonu, to je sigurno, ali u doigravanju ipak odlučuju zvijezde.

Best Player at Each Position PG: Steph Curry

SG: James Harden

SF: LeBron James

PF: Anthony Davis

Spomenuli smo i Brooklyn Netse kojima su se vratili Kyrie Irving i Kevin Durant. Njih dvojica, kad se zainate, mogu sami pobijediti svakoga, no puno je pitanja u zraku. Kyrie nije poznat kao veliki timski igrač, a i osebujan je lik koji, kako postaje stariji, postaje sve čudljiviji. Problem je i u suigračima koji nisu niti blizu njihove razine.

Luka Dončić i njegovi Mavericksi također su momčad na kojoj bi mnogi mogli polomiti zube. Od Slovenca se očekuje sezona na MVP razini, no još će barem dva igrača trebati jako podignuti svoju igru da bi Mavericksi bili konkurentni. Porzingis mora ostati zdrav i pokazati napredak, a Tim Hardaway Jr. i Josh Richardson pogađati otvorene šuteve. Dallas jedino tako ima šanse za nešto više od gornje sredine Zapada.

Što je s Hrvatima?

Bojan Bogdanović se vratio i u predsezoni izgledao sjajno. Babo Betretta šutirao je kao da nikad nije operirao zglob, što su sjajne vijesti za njegov Utah Jazz. Bogdanović toj momčadi jednostavno daje dimenziju više. Donovan Mitchell je prva zvijezda ili bi bar to trebao biti, Rudy Gobert, koji je također dobio ogroman ugovor, čovjek je koji zaključava reket, a Babo bi trebao biti druga opcija u napadu Jazza i najopasniji šuter na terenu u svakom trenutku.

Momčad Jazza izgleda jako dobro kad su Mitchell, Bogdanović i Gobert na visokoj razini i mogli bi stvarati velike probleme čak i onim najjačim momčadima.

Ivica Zubac bio je jedan od najtiših članova Clippersa protekle sezone. Nije dobivao ogromnu minutažu, ali je marljivo skupljao skokove i poene. Zubac je div u NBA ligi u kojoj je moderno igrati s niskim postavama i pitanje je koliko će on kao klasični centar imati priliku igrati i ove sezone.

Doc Rivers je otišao, a stigao je Tyronn Lue, mlad i neiskusan trener koji je vodio LeBrona Jamesa i Cleveland Cavalierse. Na novom je treneru da odluči kako će koristiti hrvatskog centra koji svakako ima velik potencijal ako nastavi igrati kao dosad.

Dario Šarić imao je izvrstan kraj prošle sezone u dresu Sunsa. Šibenčanin je počeo igrati na poziciji small-ball centra, što je oduševilo mnoge. Izborio se za novi ugovor od 27 milijuna dolara i može nastaviti tamo gdje je stao krajem prošle sezone.

Šarić uz sebe u momčadi sad ima NBA legendu Chrisa Paula, a vjerojatno će utakmice započinjati na poziciji krilnog centra. Ako ne, možda je i bolja opcija za njega da ulazi s klupe na poziciju centra na kojoj je toliko dobro igrao u NBA balonu.

Luka Šamanić tražit će minute u momčadi San Antonio Spursa koja je, nakon svim ovih sjajnih godina, na neizbježnom putu prema dolje.

Podsjetimo, Dragan Bender i Ante Žižić napustili su NBA ligu i obojica sad nastupaju za Maccabi Tel Aviv, dok je Mario Hezonja dobio otkaz u Grizzliesima i vjerojatno će se i on vratiti u Europu.