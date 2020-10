Poslao je i dosta žestoku poruku današnjim igračima, odnosno izgradnji supermomčadi koja je postala trend u NBA ligi. LeBron James može se osjetiti prozvanim, to je sigurno jer je on bio dio čak dvije takve momčadi

Prije otprilike četiri mjeseca nije bilo sumnje tko je najbolji košarkaš svih vremena, a sad se opet otvorilo to pitanje. Michael Jordan podsjetio je u svom dokumentarcu The Last Dance mlađe naraštaje tko je kralj košarke, no kad je LeBron James osvojio titulu prvaka potegnulo se opet pitanje tko je uistinu najbolji košarkaš u povijesti.

Da se ne lažemo, odgovor je još uvijek Jordan, no čini se da on mora svaki put izaći u javnost i na neki način se zauzeti za sebe. Napravio je to u svom posljednjem intervjuu u kojem je najprije objasnio zašto nikad ne bi bio trener.

“Nemam strpljenja da bih bio trener. Glavni problem je što današnji igrači nisu fokusirani na ono na što sam ja bio fokusiran. Odnos prema igri se potpuno promijenio”, istakao je Jordan u intervjuu za magazin Cigar Aficionado.

“Zamoliti nekoga da se prema igri ponaša onako kako sam se ponašao u svoje vrijeme bilo bi nepravedno prema tom igraču. Ako nije učinio ono što tražim, teško je znati kakva će biti moja reakcija. Mislim da ne bih imao strpljenja. U stvari, uvijek sam vjerovao da nisam bio u mogućnosti da budem trener, jer se moja vizija igre jako razlikuje od vizije modernih igrača“, rekao je Jordan.

Indirektno prozvao Jamesa

Poslao je i dosta žestoku poruku današnjim igračima, odnosno izgradnji supermomčadi koja je postala trend u NBA ligi. LeBron James može se osjetiti prozvanim, to je sigurno jer je on bio dio čak dvije takve momčadi.

“Mislim da želimo svi imati neku ravnotežu u ligi kako bi se momčadi mogle natjecati. Ako igrač zna za koji bi klub htio igrati, onda ćete imati nesrazmjer talenta u ligi. Ako svi sad odu u Chicago, onda će svi najbolji igrači biti u Chicagu. Imamo slučajeve gdje se sve zvijezde žele ujediniti u istoj momčadi, ali mislim da to negativno utječe na cijelu ligu i kompetitivnost. Samo jedna ili dvije momčadi bit će dobre, a ostale smeće“, zaključio je Jordan.