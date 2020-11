JORDAN UZEO IGRAČA O KOJEM SE NAJVIŠE GOVORI: On je prva priča košarkaške Amerike

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Minnesota Timberwolves na ovogodišnjem je NBA korona “draftu” kao prvoga izabrala braniča sa sveučilišta Georgia Anthonyja Edwardsa.

Edwards je tek ovoga ljeta napunio 19 godina, a u svojoj je jedinoj godini provedenoj u NCAA prosječno postizao 19.1 koševa uz 5.2 skokova, 2.8 asistencija i 1.34 osvojene lopte. Prema analitičarima radi se o jednom od najboljih šutera koji su bili dostupni na ovogodišnjem “draftu”.

“Ovo je nevjerojatan osjećaj. I moja je obitelj preplavljena emocijama”, izjavio je Edwards.

.@MELOD1P and @ZO2_ are the first brothers ever to be taken in the top 5 of the #NBADraft pic.twitter.com/SW6i8vKzX1

— ESPN (@espn) November 19, 2020